Amazon-MGM sẽ phát hành "I Am: Celine Dion", bộ phim kể về một năm cuộc đời của nữ ca sĩ nổi tiếng, khi cô phải đối mặt với căn bệnh ảnh hưởng đến tủy sống và não của mình.



Dion nói trong một tuyên bố: "Vài năm vừa qua quả là một thử thách đối với tôi, hành trình từ việc biết bệnh trạng của mình đến học cách sống chung và quản lý nó, nhưng không bao giờ để nó định nghĩa con người tôi. Khi chưa được quay lại biểu diễn, tôi nhận ra rằng mình đã nhớ ánh đèn sân khấu biết bao và cả những người hâm mộ của mình. Trong thời gian nghỉ ngơi, tôi quyết định muốn ghi lại phần đời này của mình để giúp đỡ những người khác cùng mắc căn bệnh này".

Cô nói thêm rằng, cô hy vọng bộ phim sẽ "nâng cao nhận thức về căn bệnh ít được biết đến này".

Celine Dion làm "diễn viên" khi không thể ca hát

Một bộ phim tài liệu mới về Celine Dion sắp ra mắt, với mục đích chia sẻ, phổ biến thông tin về hội chứng người cứng, chứng rối loạn thần kinh mà nữ ca sĩ đã được chẩn đoán mắc phải. Ảnh: Bravo TV.

Đoạn giới thiệu của hãng dành cho bộ phim có ghi: "Đây là bức thư tình đầy cảm xúc, tràn đầy năng lượng và thơ mộng dành cho âm nhạc". Jennifer Salke, người đứng đầu Amazon MGM Studios, ca ngợi đây là "một bức chân dung thô sơ, sâu sắc về một thời điểm vô cùng ấn tượng".

Celine Dion chia sẻ với người hâm mộ vào tháng 12/2022 rằng, cô đang đối mặt với hội chứng người cứng trong một video trên Instagram. Nữ ca sĩ "My heart will go on" cho biết, những cơn co thắt vì căn bệnh này ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày của cô". Điều đó đã ngăn cản Celine Dion hoàn thành các buổi biểu diễn trong tour diễn kéo dài hàng năm. Vào tháng 5/2023, cô đã hủy tất cả các chuyến lưu diễn trong tương lai.

Vào tháng 12/2023, chị gái cô chia sẻ Celine Dion hiện không kiểm soát được cơ bắp của mình, nhưng vẫn quyết tâm trở lại sân khấu.

Hội chứng người cứng, được chẩn đoán lần đầu tiên vào năm 1956, là một rối loạn thần kinh tự miễn dịch hiếm gặp có thể gây cứng cơ và co thắt gây đau đớn ở lưng dưới, chân và thân. Nó có tỷ lệ nhiễm bệnh từ một đến hai người trong một triệu người.

Bộ phim mới đến từ nhà làm phim được đề cử giải Oscar Irene Taylor, người từng có nhiều bộ phim tài liệu thành công như "Leave No Trace: A Hidden History of the Boy Scouts" do Hulu sản xuất và gần đây nhất là "Trees and Other Entanglements" của HBO.

đã bán được hơn 250 triệu album trong suốt sự nghiệp 40 năm của mình và gần đây cô xuất hiện trong bộ phim hài lãng mạn Love Again.