CEO "Google của Nga" từ chức sau nhiều tháng hỗn loạn phòng họp từ chuỗi trừng phạt của châu Âu

Arkady Volozh, đồng sáng lập công ty công nghệ khổng lồ của Nga Yandex, đã từ chức CEO và giám đốc điều hành của công ty sau khi EU trừng phạt cá nhân ông. Công ty đã thông báo về việc từ chức của Volozh trong một thông cáo báo chí được công bố hôm 6/6. Điều này khiến Volozh trở thành thành viên thứ tư trong hội đồng quản trị của Yandex từ chức trong nhiều tháng qua. Được biết, Yandex là công ty công nghệ lớn nhất của Nga và thường gọi là "Google của Nga". Tờ Wired đưa tin vào tháng 3, công cụ tìm kiếm của công ty chiếm 60% thị phần tìm kiếm của Nga.

Giám đốc điều hành Arkady Volozh của Yandex (trái) nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) vào năm 2017. Ảnh: @Mikhail Svetlov / Getty.

EU đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Volozh như một phần của vòng trừng phạt thứ sáu chống lại Nga. EU cho biết trong danh sách trừng phạt của mình, Volozh đã "hỗ trợ, về mặt vật chất hoặc tài chính cho Chính phủ Liên bang Nga" với tư cách là Giám đốc điều hành của Yandex, được mô tả là "công ty internet lớn nhất ở Nga."

Danh sách trừng phạt từ EU cho biết cụ thể: "Yandex cũng chịu trách nhiệm quảng bá các phương tiện truyền thông và tường thuật của Nhà nước Nga trong kết quả tìm kiếm của mình, đồng thời hạ cấp và xóa nội dung chỉ trích Điện Kremlin, chẳng hạn như nội dung liên quan đến cuộc chiến xâm lược của Nga chống lại Ukraine".

Volozh gọi quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại ông là "sai lầm và cuối cùng là phản tác dụng" trong một tuyên bố được đưa ra trong thông cáo báo chí của Yandex dẫn vào trong thông báo từ chức. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị của Yandex "tiếp tục hoạt động như bình thường", công ty cho biết trong tuyên bố báo chí của mình. Hiện cả Yandex và Arkady Volozh đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận thêm nào của Insider về vấn đề này.

Tuy nhiên, Volozh không phải là giám đốc điều hành Yandex duy nhất bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt. Phó Giám đốc điều hành của Yandex, Tigran Khudaverdyan, đã từ chức vào tháng 3 sau khi EU trừng phạt ông này vì quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hai thành viên hội đồng quản trị người Mỹ của Yandex, nhà đầu tư công nghệ Esther Dyson và giáo sư Đại học Stanford Ilya Strebulaev, cũng đã từ chức vào tháng 3.

Bên trong phòng họp tan vỡ tại Yandex, công ty công nghệ lớn nhất của Nga, rơi tự do bởi cuộc chiến Ukraine của Putin

Trong vòng vài tuần sau khi chiến sự bùng nổ, những gợn sóng của cuộc chiến ở Ukraine đã tạo ra những thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh của Yandex và phòng họp của công ty. Không chỉ thị trường chứng khoán Nga đóng cửa mà cổ phiếu niêm yết ở nước ngoài của Yandex trên sàn Nasdaq cũng bị đình chỉ, có nguy cơ vỡ nợ hơn 1 tỷ USD. Một số hoạt động kinh doanh của công ty đòng cửa, một số mảng cũng bị đưa vào vòng đấu giá. Và phó giám đốc điều hành kiêm giám đốc điều hành của Yandex, Tigran Khudaverdyan, đã bị Liên minh châu Âu trừng phạt vì có quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin, dẫn đến việc ông này phải từ chức công ty.

Hai thành viên hội đồng quản trị Yandex khác, đều đến từ Mỹ, cũng từ chức vài tuần sau cuộc họp: Esther Dyson, một nhà đầu tư công nghệ nổi tiếng và Ilya Strebulaev, giáo sư trường kinh doanh Stanford. Ba thành viên hội đồng quản trị phương Tây khác tại Yandex vẫn tiếp tục thề sẽ "hỗ trợ đội ngũ quản lý và các nhân viên phi thường của chúng tôi trong những thời điểm đặc biệt này, và bảo vệ lợi ích của các chủ nợ, cổ đông, người dùng và các bên liên quan khác của chúng tôi," như John Boynton, một người Mỹ và là chủ tịch, đã tuyên bố.

Tuy nhiên, thực trạng Hội đồng quản trị bị rạn nứt đã khiến Yandex rơi vào một tương lai không chắc chắn, khi công ty và một số giám đốc không phải người Nga cố gắng cân bằng các nguyên tắc và áp lực cạnh tranh cũng như sự xích mích giữa chính phủ Nga và Mỹ đạt đến mức chưa từng thấy kể từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh nhưng đều vô vọng.

Một người thân cận với công ty cho biết: "Đó là một lưỡi dao mà chúng tôi đang cố gắng đi tới đây; chúng tôi cần quan tâm đến sức khỏe và sự an toàn của nhân viên", một người thân cận với công ty cho biết, và cũng lưu ý những rủi ro tiềm ẩn ở Nga". Trong khi Yandex được đăng ký là một công ty ở Hà Lan, nhưng phần lớn hoạt động và 18.000 nhân viên của công ty này là ở Nga.

Sự không chắc chắn tại Yandex đang bùng phát khi nhiều công ty Mỹ và châu Âu kinh doanh tại Nga nắm bắt được cách tiếp cận phù hợp - một số, chẳng hạn như McDonald và Starbucks, đã đóng cửa các cửa hàng của họ ở Nga.

Giám đốc điều hành của Yandex, được gọi là 'Google của Nga', từ chức sau các lệnh trừng phạt mới của EU và nhiều tháng hỗn loạn trong phòng họp. Ảnh: @AFP.

Áp lực từ bên ngoài phòng họp



Dyson, người mà tờ The Washington Post từng mô tả là "tinh thần dẫn đường của ngành công nghiệp máy tính mới nổi ở Đông Âu và Nga", và Strebulaev, giáo sư Stanford, chưa nói công khai lý do họ từ chức. Nhưng cả hai đều phải đối mặt với áp lực to lớn từ mạng lưới của họ khi lên tiếng chống lại Nga, theo những người thân cận với công ty.

Strebulaev, một công dân quốc tịch hai nước Mỹ và Nga, đã nhận được thư từ các nhóm sinh viên tại Stanford, thúc giục anh ta kêu gọi Yandex lên tiếng phản đối chiến tranh hoặc là anh phải từ chức hội đồng quản trị, một trong những người thân cận với công ty nói với tờ Insider.

"Ilya và Esther cảm thấy rất nhiều áp lực khi phải đưa ra bình luận công khai và họ cảm thấy cách tốt nhất để làm điều đó là với tư cách cá nhân là phải từ chức", người này nói.

Dyson, một cựu nhà báo, đặc biệt lo ngại về việc kiểm duyệt của Nga. Sau đó, cô ấy nói thêm: "Không phải đột nhiên mặt trời lặn và sáng hôm sau, tất cả sẽ thay đổi . Nhưng nó đang dần xảy ra, giống như tất cả những điều mà Yandex đang hứng phải".