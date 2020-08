CEO Group và sứ mệnh ghi dấu các vùng đất mới vào bản đồ du lịch thế giới

Từ đánh thức tiềm năng "đảo Ngọc" Phú Quốc…



10 năm trước, Phú Quốc còn là huyện đảo hoang sơ, dân thưa đường vắng, đi lại không mấy thuận tiện, mỗi ngày chỉ có đôi ba chuyến bay nội địa. Các cơ sở lưu trú tại đây cũng thưa thớt với chất lượng phục vụ không cao, do đó lượng khách du lịch cũng bị nhiều hạn chế. Thời điểm ấy, quần đảo nằm ở phía Nam của tỉnh Kiên Giang chỉ đón chưa đến 300 nghìn lượt khách du lịch/năm, phần lớn là khách nội địa.

Phú Quốc hiện là điểm đến yêu thích của đông đảo du khách trong và ngoài nước

Sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có, cơ hội khai thác du lịch biển quanh năm nhờ bốn mùa nắng ấm, nhưng Phú Quốc lúc ấy vẫn chỉ là "viên ngọc thô" chưa được mài dũa.

Vì thế, nếu nhìn vào con số thống kê của năm 2019 với hơn 4 triệu lượt khách, trong đó có hơn 600 nghìn lượt khách quốc tế, sân bay quốc tế lúc nào cũng nườm nượp người đi/đến, cảng quốc tế có thể đón tàu lớn từ 5.000 - 6.000 du khách…, khó ai có thể hình dung Phú Quốc đã từng "ẩn mình" như thế nào.

Góp phần không nhỏ tạo nên cú "lội ngược dòng" cho "đảo Ngọc" là tâm huyết, công sức của những nhà phát triển bất động sản nghỉ dưỡng uy tín.

Tiên phong khai phá những tiềm năng, cơ hội phát triển bất động sản và du lịch tại Phú Quốc, từ năm 2010 Tập đoàn CEO đã bắt tay kiến tạo Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Villas & Resort đầy ấn tượng tại Bãi Trường - một trong những khu vực biển đẹp nhất "đảo Ngọc".

Để rồi ba tổ hợp khách sạn và resort trong quần thể dần thành hình, gồm: Novotel Phu Quoc Resort, Novotel Villas và Best Western Premier Sonasea Phu Quoc. Bộ ba này hiện cung cấp gần 1.500 phòng 5 sao cho thị trường Phú Quốc và trở thành những địa chỉ lưu trú được yêu thích hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế khi đến với "Đảo Ngọc".

Không những thế, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng này cũng mang về hàng hoạt giải thưởng danh giá như: Novotel Phu Quoc Resort giành giải "Khách sạn tốt nhất năm" tại lễ trao giải The Guide Awards 2016 - 2017; "Khách sạn có thiết kế kiến trúc đẹp nhất" tại Vietnam Property Awards 2016; "Dự án bất động sản nghỉ dưỡng tốt nhất" - Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2018; "Khu nghỉ dưỡng tốt nhất dành cho gia đình" tại Best Hotels - Resort Award 2019; Best Western Premier Sonasea Phu Quoc cũng vừa được bình chọn "Khu nghỉ dưỡng được yêu thích nhất năm 2020" tại lễ trao giải "Dự án đáng sống 2020".

Sau 10 năm, nhờ sự hiện hữu của những tổ hợp lưu trú đẳng cấp với thiết kế hoàn mỹ như Sonasea Villas & Resort và sự nâng cấp của hạ tầng giao thông, đô thị, diện mạo Phú Quốc hiện tại đã hoàn toàn đổi khác, xứng tầm với danh xưng "Hòn ngọc châu Á" mà truyền thông quốc tế từng ca tụng và cũng tạo thành nền tảng vững chắc để Phú Quốc mạnh mẽ tiến lên thành phố thời gian tới.

Sự xuất hiện của những tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí lớn sẽ tạo động lực bứt phá cho Vân Đồn

…đến khai mở "tâm điểm" Vân Đồn

Tiếp nối những thành công tại "đảo Ngọc", nhìn thấy rõ tiềm năng của "miền đất hứa" Vân Đồn giàu giá trị văn hóa lịch sử. Là thương cảng cổ gần 800 năm tuổi, cùng với tâm nguyện đưa mảnh đất gắn liền vùng Vịnh Bái Tử Long trở thành điểm đến nổi bật tại Việt Nam và khu vực, Tập đoàn CEO tiếp tục tiên phong ghi dấu ấn tại Vân Đồn (Quảng Ninh) với Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng 5 sao Sonasea Vân Đồn Harbor City. Đây là một trong tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp đầu tiên tại Vân Đồn, kỳ vọng sẽ góp phần đưa huyện đảo còn khá hoang sơ trở thành điểm đến "trung tâm du lịch nghỉ dưỡng, giải trí" hàng đầu khu vực trong tương lai.

Với quy mô 358,3 ha trải dài trên 2,2km đường bờ biển Bãi Dài Vân Đồn, tầm nhìn trực diện ra Vịnh Bái Tử Long kỳ vĩ, Sonasea Vân Đồn Harbor City được phát triển theo mô hình "all - in - one" với đa dạng dịch vụ, tiện ích đẳng cấp 5 sao.

Khu tổ hợp khách sạn 1.000 phòng Sonasea Vân Đồn Complex sẽ do Tập đoàn danh tiếng thế giới Accor quản lý với 3 thương hiệu: Novotel, Pullman và Ibis Style.

Bên cạnh đó là hàng loạt các dịch vụ, tiện ích, "bồi đắp" nên một hệ sinh thái trọn vẹn cho du khách. Trong đó, khu nhà phố thương mại Singapore Shoptel được định hướng trở thành "thành phố không ngủ" suốt bốn mùa trong năm, là không gian mua sắm, vui chơi, giải trí mới lạ cho du khách.

Khu công viên chủ đề mang đến vô số trò chơi mạo hiểm, thử thách cho du khách thỏa sức khám phá. Đảo nghỉ dưỡng riêng tư Sonasea Island Retreat, bến du thuyền… là những tiện ích vượt trội đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng xa xỉ của tầng lớp du khách thượng lưu có mức chi tiêu cao.

Đến nay, phân khu Singapore Shoptel đã hoàn thiện cơ bản giai đoạn 1. Chỉ một thời gian ngắn, khi tổ hợp khách sạn 5 sao Sonasea Vân Đồn Complex, khu bãi tắm 2km và các tiện ích khác chính thức đi vào hoạt động, du lịch nghỉ dưỡng Vân Đồn được dự đoán sẽ cất cánh thực sự, nức tiếng không chỉ với du khách trong nước mà còn cả quốc tế.

CEO Group và sứ mệnh đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn của "vùng đất Rồng" Vân Đồn

Những công trình tổ hợp đẳng cấp, làm thay đổi bộ mặt du lịch của Phú Quốc hay Vân Đồn, mang lại giá trị tốt đẹp cho địa phương đã thay lời cam kết của Tập đoàn CEO về sự đầu tư lâu dài, bài bản và tâm huyết biến những vùng đất này thành những trung tâm nghỉ dưỡng hàng đầu khu vực và cả thế giới.

Không chỉ thay đổi diện mạo những vùng đất nơi đặt chân đến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương; đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, CEO Group còn góp phần đưa Việt Nam vào danh sách các điểm nghỉ dưỡng sang trọng trong khu vực và thế giới với các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng nức tiếng như Sonasea Villas & Resort; Sonasea Vân Đồn Harbor City và nhiều tổ hợp đang và sẽ xây dựng…

Tham gia kiến tạo những điều kỳ diệu cho ngành công nghiệp không khói tăng trưởng hai con số, CEO Group chắc chắn sẽ còn đưa du lịch Việt Nam tiến xa hơn để hiện thức hóa khát vọng: Việt Nam sớm trở thành cường quốc du lịch của thế giới.