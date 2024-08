Chân dung 2 nhà thầu 'sát cánh' với Xây dựng Trường Sơn trong gói xây dựng đường Tam Trinh

Dự án được người dân mong chờ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (Hà Nội) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu số 09 Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông của Dự án Xây dựng đường Tam Trinh (tổng mức đầu tư 3.354,2 tỷ đồng).



Nhà thầu được lựa chọn là Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Hưng An - Công ty CP Kỹ thuật chiếu sáng Việt Nam (Liên danh gói 09), giá trị trúng thầu là 294,361 tỷ đồng, thấp hơn dự toán 2,9 tỷ đồng, tương ứng tỉ lệ tiết kiệm 0,1%.

Gói thầu sử dụng ngân sách thành phố Hà Nội ứng trước và hoàn trả nguồn thu từ tiền sử dụng đất trên địa bàn quận Hoàng Mai, được đấu thầu qua mạng theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ, đóng thầu ngày 7/7/2024. Liên danh trúng thầu là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu.

Dự án đường Tam Trinh rất được người dân mong chờ, do đây là tuyến đường có dân cư đông đúc và là tuyến huyết mạch nối Vành đai 2 và Vành đai 3 Hà Nội. Dù vậy, tuyến đường chỉ rộng 7 - 8m với 2 làn xe là chưa đáp ứng được nhu cầu về lưu lượng phương tiện mỗi ngày. Do đó, tại đây thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc.

Trong 3 doanh nghiệp trong Liên danh gói 09, nhà thầu Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn vốn là cái tên uy tín trong ngành xây lắp với hàng loạt dự án trọng điểm, giá trị nghìn tỷ như cao tốc Châu Đốc - Sóc Trăng - Cần Thơ; cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu; đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; đường Vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội, cùng với 11 gói thầu cao tốc Bắc - Nam phía Đông… 2 thành viên còn lại tỏ ra "kém tiếng" hơn.

Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu gói thi công đường Tam Trinh. Ảnh chụp màn hình.

Danh tính 2 nhà thầu "sát cánh" cùng Xây dựng Trường Sơn

Trong đó, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Công nghệ Hưng An (Hưng An) thành lập tháng 6/2011 tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là Giám đốc Trần Thanh Ngọc. Ban đầu, Công ty có số vốn điều lệ ít ỏi 3 tỷ đồng và tăng lần lượt lên thành 15 tỷ đồng, rồi 38 tỷ đồng trong các năm 2020 và 2022.

Hồ sơ về đấu thầu cho thấy, Hưng An dù có quãng thời gian dài tham gia mạng đấu thầu quốc gia nhưng không có nhiều hoạt động. Thống kê ghi nhận doanh nghiệp bắt đầu có hoạt động đấu thầu từ năm 2018, cho đến nay doanh nghiệp tham dự tổng cộng 14 gói thầu và đạt tỉ lệ trúng 100%. Tổng giá trị trúng thầu của Hưng An là 596 tỷ đồng, trong đó 95% ở vai trò liên danh.

Từ đầu năm 2024, bên cạnh gói thầu số 09 vừa được phê duyệt tại Hoàng Mai, Hưng An mới chỉ trúng 1 gói thầu khác là gói thầu số 27 thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị di chuyển các hệ thống điện, thông tin, cấp nước thuộc Dự án Đường Lê Quang Đạo kéo dài, giá trị trúng thầu 16,6 tỷ đồng. Tại gói này, Hưng An liên danh cùng 2 nhà thầu khác gồm Công ty CP Tư vấn đầu tư hạ tầng và năng lượng điện - Công ty TNHH Phát triển Gia An.

Trước đó, năm 2023, Hưng An trúng 3 gói thầu. Cụ thể, ngày 11/12/2023, Liên danh Công ty CP dịch vụ công ích đô thị Hà Nội - Hưng An gói thi công xây dựng các tuyến đường theo quy hoạch khu vực Bệnh viện điều trị người bệnh Covid-19 tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, giá trị 43,3 tỷ đồng; Gói thầu số 16 toàn bộ phần thi công di chuyển các hệ thống điện, thông tin, cấp nước thuộc dự án Xây dựng tuyến đường nối từ trường THCS Nam Từ Liêm đi Quốc lộ 32 (đoạn hết địa phận quận Nam Từ Liêm), giá trị 6,6 tỷ đồng, trong gói thầu này Hưng An vẫn liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư hạ tầng và năng lượng điện - Công ty TNHH Phát triển Gia An; Gói thầu số 03 cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây lắp tuyến ống nước sạch DN500 - HDPE, giá trị 8,3 tỷ đồng do Công ty CP Nước sạch Hưng Yên là bên mời thầu.

Khảo sát quá tương đối bằng phẳng của Hưng An.

Doanh nghiệp còn lại trong Liên danh gói thầu 09 là Công ty CP Kỹ thuật chiếu sáng Việt Nam (Kỹ thuật chiếu sáng), doanh nghiệp thành lập tháng 4/2014 tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, người đại diện doanh nghiệp là Tổng Giám đốc Đoàn Mạnh Hùng. Cuối năm 2020, Công ty có vốn điều lệ là 9,8 tỷ đồng và tăng lên thành 51 tỷ đồng vào giữa năm 2021.



Hồ sơ về đấu thầu của Kỹ thuật chiếu sáng cho thấy trong 76 gói thầu đã tham gia, nhà thầu này trúng 41 gói và bị đánh trượt ở 22 gói. Tổng giá trị trúng thầu 2.079 tỷ đồng. Nếu như năm 2022, Kỹ thuật chiếu sáng đạt tỉ lệ trúng 100% tại 12 gói thầu tham dự thì giai đoạn 2023 và 2024, hoạt động đấu thầu của Công ty tỏ ra không mấy suôn sẻ.

Cụ thể, nhà thầu này tham dự 15 gói thầu trong năm 2023 nhưng chỉ trúng 6 gói. Đến năm 2024, tỉ lệ trúng thầu của nhà thầu này tiếp tục xuống thấp khi Công ty mới trúng 6 trên tổng số 30 gói đã tham dự, còn 11 gói chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong danh sách những gói thầu chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu, Kỹ thuật chiếu sáng còn tham dự một gói trên địa bàn quận Hoàng Mai là gói thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, thuộc Dự án Cải tạo, xây dựng trạm biến áp tại các trường học công lập trên địa bàn quận Hoàng Mai. Tại gói này, kết quả mở thầu cho thấy liên danh của Kỹ thuật chiếu sáng là nhà thầu có giá dự thầu đứng hạng 3 và khả năng cao sẽ bị đánh trượt.