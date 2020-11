Chân dung chủ quán bánh xèo Bắc Ninh tra tấn cậu bé dã man như thời trung cổ

Ngày 22/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Phong ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc và ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, chủ quán bánh xèo Miền Trung) về hành vi “hành hạ người khác” theo quy định tại điều 140 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Ánh Tuyết bị tạm giữ về hành vi “hành hạ người khác”. ( Ảnh VTC News).

Theo VTC News, được biết, Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986, quê quán Phú Mỹ, Nghĩa Mỹ, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) cùng chồng là Ngô Thanh Vũ (SN 1985, ở quận 12, TP.HCM) thuê địa điểm kinh doanh bánh xèo tại Ấp Đồn, Yên Trung, Yên Phong từ năm 2016.

Nói về đôi vợ chồng chủ quán bánh xèo, nhiều người dân nhận xét họ sống khép kín, không giao lưu với hàng xóm xung quanh.

"Bà Tuyết này ghê lắm, không chỉ chửi nhân viên mà còn chửi cả khách, chẳng bao giờ nói chuyện với hàng xóm", chị D. sống gần đó cho biết.

Sau sự việc, quán bánh xèo Miền Trung tạm đóng cửa. Ảnh Lao Động.

Anh Q. (chủ quán trà sữa sát vách quán bánh xèo) kể thường xuyên nghe thấy tiếng chửi bới của bà Tuyết với nhân viên. "Bình thường, cứ khoảng 1h-3h, lúc tôi bắt đầu ngủ là nghe thấy tiếng chửi. Nhân viên của tôi thông qua một lỗ hổng giữa 2 nhà thì nhìn thấy hành vi đánh đập, nhưng gần đây thì chủ quán bánh xèo đã lấp cái lỗ đó lại", anh Q. cho hay.

Cũng theo nguồn tin trên, hàng xóm cũng cho biết, họ thường xuyên chứng kiến chủ quán chửi mắng nhân viên, nhân viên làm ở quán bánh xèo này hầu như không ai trụ nổi 1 tháng, rất nhiều người đến thử việc rồi, nhưng chỉ được vài ngày lại rời đi.

Tháng 9/2020, em Trương Quang Duy (SN 2006, quê quán Thuận Hòa, Thành Phước, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) được anh ruột là Trương Quang Dương (SN 2002) đưa ra huyện Yên Phong làm thuê tại quán bánh xèo Miền Trung của vợ chồng Tuyết.

Vết thương trên lưng Duy do chủ quán dùng bàn chải sắt tra tấn. Ảnh Lao Động.

Trong quá trình làm việc tại quán, Duy thường xuyên bị bà chủ đánh đập nên chiều 21/11, Duy bỏ đi khỏi quán.

Khoảng 21h cùng ngày, một người dân đi tập thể dục tại khu Chùa thôn Lạc Nhuế, xã Thụy Hòa, huyện Yên Phong thấy Duy ngồi ôm gối co ro sau bụi cây, người đầy thương tích, tinh thần hoảng loạn không nhớ nổi tên của mình.

Người đàn ông tốt bụng đưa Duy về nhà, tắm rửa, thay quần áo, sau đó trình báo cơ quan công an rồi cùng cơ quan chức năng đưa Duy tới Trung tâm Y tế huyện Yên Phong cấp cứu.

Theo lời kể của Duy, mẹ em là Vũ Thị Thái (đã chết) và bố đẻ là Trương Quang Thái (đang sống ở quê).

Trước đó, trao đổi với PV Lao Động, đại diện cơ quan Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh), ngay sau khi nắm được thông tin, cơ quan công an huyện Yên Phong đã tạm giữ hình sự nữ chủ quán bánh xèo Miền Trung, người tra tấn 2 nhân viên dã man suốt thời gian dài.

2 nhân viên quán bánh xèo Miền Trung tại xã Yên Trung, huyện Yên Phong (Bắc Ninh) trong suốt nhiều tháng qua là Trương Quang D (SN 2005) và Võ Văn Đ (SN 1999) đều thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi.

Theo cơ quan công an huyện Yên Phong, 2 nhân viên này có dấu hiệu bị hành hạ, tra tấn trong thời gian dài, với nhiều vết thương cũ mới trên người.

Ngay sau khi nắm được thông tin, cơ quan công an đã mời chủ quán là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (SN 1986) cùng chồng là Nguyễn Thanh Vũ và 2 nhân viên quán đến trụ sở làm việc.

Hình ảnh vết thương trên cơ thể của Đ. Ảnh: Lao Động.

"Sau khi mời vợ chồng chủ quán bánh xèo và 2 nhân viên đến làm việc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Phong ra lệnh tạm giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Ánh Tuyết để tiếp tục làm rõ hành vi bạo hành người dưới 16 tuổi", vị này nói.

Cơ quan công an huyện Yên Phong cũng cho biết, theo lời khai ban đầu của chủ quán bánh xèo, một trong những lý do chị ta tra tấn, đánh đập 2 nhân viên là do ăn vụng, do nhân viên lấy trộm tiền.

Sau khi làm việc với cơ quan Công an huyện Yên Phong, Duy và Đức được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám, chữa trị vết thương.

Tấm lưng chi chít vết thương của Đ. Ảnh: PV Lao Động

Trước đó, theo nguồn tin của Lao Động, những người làm thuê ở một quán bánh xèo nằm tại Khu Công nghiệp Yên Phong (xã Yên Trung- huyện Yên Phong- tỉnh Bắc Ninh) tố chủ liên tục bỏ đói, đánh đập họ dã man khiến thân thể tàn tạ, bầm dập...

Theo lời kể của nhân viên quán bánh xèo, gần một năm qua, Đ và người bạn làm cùng đều bị đánh đập, không được nhận lương hàng tháng, bị tịch thu và đập vỡ điện thoại. Vì vậy không có cách nào liên lạc với gia đình để cầu cứu. Họ chấp nhận bị đánh đập, tra tấn tàn nhẫn, nhặt thức ăn thừa để sống lay lắt cho qua ngày ở nơi mà họ ví là “địa ngục trần gian” này.