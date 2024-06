Chân dung liên danh nhà thầu bị phản ánh gây mất an toàn giao thông khi thi công

Nhà thầu thiếu trách nhiệm trong đảm bảo an toàn giao thông

Vừa qua, liên danh nhà thầu Công ty CP đầu tư xây dựng Đại An – Công ty CP xây dựng thủy lợi Hải Dương – Công ty CP Hải Minh bị phản ánh về việc không tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo an toàn giao thông, gây nguy cơ về mất an toàn tại các điểm thi công trên đê Hữu Đáy qua xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Nội (giáp với xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai) và nút giao tại đê Yên Nội (xã Đồng Quang) và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Theo đó, phản ánh cho biết tại khu vực thi công, mặt đường dù trơn trượt, phương tiện di chuyển khó khăn nhất là khi trời tối, có mưa nhưng các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, cảnh báo tỏ ra sơ sài. Phản ánh của người dân cho biết, hiện tượng này diễn ra trong thời gian dài. Do đó, nhiều người kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước cần có biện pháp nhắc nhở, chấn chỉnh đối với đơn vị thi công, tránh những tai nạn đáng tiếc.

Đoạn đường dốc, trơn trượt do đang thi công dự án.

Được biết, đoạn đường nêu trên thuộc gói thầu số 9 thi công xây dựng và lắp đặt cửa van, máy đóng mở cống (10 cống). Gói thầu thuộc dự án Xử lý cấp bách các cống xung yếu dưới đê từ đê cấp III trở lên. Chủ đầu tư dự án là Sở NN&PTNT thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu ngày 22/12, nhà thầu được lựa chọn là liên danh nhà thầu Công ty CP đầu tư xây dựng Đại An – Công ty CP xây dựng thủy lợi Hải Dương – Công ty CP Hải Minh (Liên danh Đại An – Hải Dương – Đại Minh). Giá trúng thầu gần 95 tỷ đồng, thực hiện theo đơn giá điều chỉnh, thời gian thực hiện hợp đồng 360 ngày.

Tại Quyết định này, Ban Quản lý và Duy tu các công trình nông nghiệp, nông thôn được Sở NN&PTNT giao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với địa phương để tổ chức giám sát quá trình thi công, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống thiên tai và giao thông trong khu vực.

Về phía nhà thầu, Sở NN&PTNT cũng yêu cầu phải có trách nhiệm tuân thủ quy định đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện đi lại.

Người dân đề nghị nhà thầu nghiêm túc tổ chức phân luồng, thực hiện cảnh báo đầy đủ.

Chân dung liên danh nhà thầu

Theo Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu, Công ty CP đầu tư xây dựng Đại An giữ vai trò đứng đầu liên danh. Doanh nghiệp này thành lập tháng 4/2005, có trụ sở tại quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Doanh nghiệp có người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Hữu Quế.

Tại báo cáo đánh giá E-HSĐXKT, liên danh Đại An – Hải Dương – Đại Minh là nhà thầu duy nhất tham gia đấu thầu gói thầu số 9. Do đó, dù mức giá đề xuất chỉ thấp hơn giá dự toán là 235 triệu đồng, tương đương tỉ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0,2% nhưng liên danh này vẫn dễ dàng được lựa chọn. Đây là gói thầu đầu tiên 3 thành viên bắt tay hợp tác.

Hồ sơ đấu thầu cho thấy Công ty Đại An đang thực sự "mát tay" trong những gói thầu tham gia. Tính từ đầu năm 2024, nhà thầu này đã trúng tới 4 gói thầu thủy lợi, trong đó có những dự án giá trị lên đến vài trăm tỷ đồng.

Cụ thể, 3 gói thầu doanh nghiệp này trúng với vai trò liên danh gồm: Gói XL01 Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị 11 cống thuộc dự án Hoàn thiện Hệ thống thủy lợi Bắc, Nam Bến Tre có giá trị 326,8 tỷ đồng; Gói thầu số 11-XL thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Kênh và CTTK chính Bắc đoạn từ K21+354-:-KF thuộc dự án Hồ Krông Pách Thượng giai đoạn 2, giá trị 222 tỷ đồng; Gói thầu số 17 thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị, giá trị 247,5 tỷ đồng tại tỉnh Hà Nam do BQL ĐTXD Thủy lợi 1 làm Chủ đầu tư.

Tại gói thầu số 10 thi công xây dựng một số điểm kè chống sạt lở thuộc Dự án Xử lý sạt lở cấp bách sông, suối một số tỉnh Miền núi phía Bắc, Công ty Đại An là nhà thầu độc lập, trúng thầu với giá trị 76 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2023 có thể coi là thời điểm bứt phá ngoạn mục của Công ty Đại An khi doanh nghiệp này trúng tới 20 gói thầu, cao gấp đôi so với những năm 2022, 2021 và 2020.

Thành viên thứ 2 trong liên danh là Công ty CP thủy lợi Hải Dương, doanh nghiệp thành lập tháng 7/2004, có trụ sở tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Hồ sơ về đấu thầu cho thấy đây cũng là một doanh nghiệp có kinh nghiệm thi công các dự án thủy lợi. Tính từ năm 2016 đến nay, Công ty CP thủy lợi Hải Dương trúng 54 trên tổng số 76 gói thầu đã tham gia, với tổng giá trị trúng thầu hơn 2.788 tỷ đồng.

Dù mới bị đánh trượt tại gói thầu giá trị 37 tỷ đồng, thi công kè chống sạt lở tại tỉnh Hòa Bình vào tháng 3/2024, nhưng trước đó 1 tháng Công ty CP thủy lợi Hải Dương vẫn kịp đứng trong liên danh trúng gói thầu lên tới 172 tỷ đồng thi công cụm đầu mối trạm bơm Lãng Sơn, tỉnh Bắc Giang.

Ngoài ra, Công ty CP thủy lợi Hải Dương hiện đang cùng Công ty CP Tập đoàn PUSCO thành lập liên danh để cạnh tranh trong gói thầu thi công 209 tỷ đồng, thuộc dự án Xây dựng khu neo đậu tránh trú bão và bến cá Cái Cùng tại tỉnh Bạc Liêu.

So với 2 đối tác, thành viên còn lại trong liên danh Công ty CP Hải Minh tỏ ra khá lép vế. Doanh nghiệp này thành lập năm 2007, có trụ sở tại Khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tính từ năm 2019, Công ty CP Hải Minh chỉ tham gia tổng cộng 12 gói thầu nhưng trúng toàn bộ.

Như vậy, cả 3 thành viên trong liên danh Đại An - Hải Dương - Hải Minh đều đã có kinh nghiệm trong việc thi công các dự án, nhưng không hiểu sao nhà thầu này vẫn để xảy ra tình trạng lơ là và vấp phải phản ánh tiêu cực trong quá trình thi công gói thầu số 9 thời gian vừa qua.