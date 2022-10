Trung tá Triệu Mạnh Tùng được bổ nhiệm làm Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng, Bộ Công an

Ngày 25/10, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ nhiệm trung tá Triệu Mạnh Tùng, Trưởng phòng phòng, chống tội phạm khác sử dụng công nghệ cao (Phòng 6) giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Thừa uỷ quyền, Trung tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trao quyết định, bổ nhiệm trung tá Triệu Mạnh Tùng, Trưởng Phòng 6, giữ chức vụ Phó cục trưởng.

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Chính, trung tá Triệu Mạnh Tùng là cán bộ được đào tạo bài bản, có năng lực chuyên môn tốt, am hiểu pháp luật và nghiệp vụ; bản lĩnh chính trị vững vàng, có khả năng tham mưu chiến lược trong lĩnh vực công tác được giao; có năng lực lãnh đạo, chỉ huy, quyết đoán trong công việc được lãnh đạo các cấp và cán bộ, chiến sĩ tín nhiệm; đã trực tiếp tham gia đấu tranh thắng lợi nhiều kế hoạch nghiệp vụ, chuyên án của Bộ, đơn vị.

Trong vai trò là Trưởng phòng 6, trung tá Triệu Mạnh Tùng đã chỉ đạo đơn vị làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Cục trong công tác phát hiện, đấu tranh với âm mưu, hoạt động của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao vi phạm pháp luật.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, trung tá Triệu Mạnh Tùng hứa sẽ nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; của Cục trưởng, tận tâm, tận lực với công việc, tiếp tục học hỏi, nâng cao trình độ, đoàn kết, thống nhất để cùng với các đồng chí trong Đảng ủy - lãnh đạo Cục, xây dựng đơn vị ngày càng phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an giao phó.