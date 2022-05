Chân dung tân Chủ tịch người Hàn Quốc của HDBank, ông Kim Byoungho

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của công ty niêm yết theo Thông tư số 96/2020 của Bộ Tài chính, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) công bố Nghị quyết thông qua việc bầu các chức danh trong Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.



Dàn lãnh đạo thượng tầng tại HDBank nhiệm kỳ mới

Theo đó, HĐQT đã biểu quyết thông qua việc bầu ông Kim Byoungho làm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập HDBank nhiệm kỳ 2022-2027.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo tiếp tục giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị.

Các vị trí Phó Chủ tịch còn lại gồm ông Nguyễn Hữu Đặng, Lưu Đức Khánh, Nguyễn Thành Đô.

Bà Nguyễn Thị Tâm giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị và ông Lê Mạnh Dũng giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Các chức danh trong HĐQT của HDBank nhiệm kỳ 2022 - 2027. (Nguồn: HDB)

Như vậy, "ghế nóng" của HDBank chính thức đổi chủ từ bà Lê Thị Băng Tâm sang ông Kim Byoungho kể từ ngày 29/4/2022 sau khi HDBank tổ chức thành công đại hội cổ đông ngày 27/4 vừa qua.

Về thành phần Ban kiểm soát, ông Đào Duy Tường được bầu làm trưởng ban Kiểm soát. Các ông/bà còn lại là bà Đường Thị Thu; Bà Bùi Thị Kiều Oanh và ông Nguyễn Lê Hiếu là các thành viên Ban kiểm soát.

Chân dung tân Chủ tịch HDBank ông Kim Byoungho

Theo tìm hiểu, tân Chủ tịch Kim Byoungho của HDBank sinh năm 1961. Ông Kim Byoungho là người Hàn Quốc, có trình độ học vấn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Trường Kinh doanh Haas, Đại học California, Berkeley, Hoa Kỳ và Cử nhân Văn học Anh (chuyên ngành chính) và Quản trị Kinh doanh (chuyên ngành phụ) – Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc.

Trước khi được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng HDBank, ông Kim Byoungho đang là Cố vấn cấp cao – International Finance Corporation (IFC) và Thành viên HĐQT độc lập – SK Inc. (Hàn Quốc).

Ngoài ra, ông cũng đã nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với nhiều vị trí, vai trò khác nhau trong các tổ chức khác.

Chẳng hạn, từ năm 2018 – 2019, ông đầu quân cho Hana Bank (Hàn Quốc) với vị trí thành viên Ủy ban Cố vấn cấp cao.

Từ năm 2015 – 2018, tân Chủ tịch HDBank giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT Hana Financial Group (Hàn Quốc).

Từ năm 2014 – 2015, ông là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Hana Bank (Hàn Quốc).

Các năm trước đó, từ năm 1988 đến năm 2014 ông trải qua nhiều vị trí công việc khác nhau như: Giám đốc Quan hệ Khách hàng – First National Bank of Chicago (Hoa Kỳ); Giám đốc Khối Kế hoạch Chiến lược/ Giám đốc Chi nhánh New York – Hana Bank (Hàn Quốc); Giám đốc Tài chính/ Giám đốc Khối Nguồn vốn/ Giám đốc chiến lược/ Phó Chủ tịch – Hana Financial Group (Hàn Quốc); Giám đốc Tài chính/ Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp/ Giám đốc Marketing/ Phó Chủ tịch – Hana Bank (Hàn Quốc).

Quý I/2022, HDBank đã thực hiện được 25,9% kế hoạch lợi nhuận năm 2022. (Ảnh: HDB)

Về kết quả kinh doanh, trong 3 tháng đầu năm 2022, HDBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 2.528 tỷ đồng, tăng 20,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 26% kế hoạch năm. Thu thuần từ dịch vụ tăng trưởng hơn 94%, tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,17%.

Ngày 31/3/2022, tổng huy động vốn đạt trên 340 nghìn tỷ đồng. Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt trên 234 nghìn tỷ đồng, tăng 9,8% so với ngày 31/12/2021.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa qua đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mức lãi trước thuế 9.770 tỷ đồng, tăng 21% so với năm liền trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến cũng tăng 21%, đạt 7.816 tỷ đồng.

Mức lợi nhuận này được đưa ra dựa trên kỳ vọng dư nợ tín dụng của ngân hàng sẽ tăng 20% trong năm nay, đạt 256.060 tỷ đồng vào cuối năm. Tổng tài sản ngân hàng dự kiến đến cuối năm nay sẽ là 440.439 tỷ đồng, tăng 18% so với cuối năm 2021.

Như vậy, quý I/2022, HDBank đã thực hiện được 25,9% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.