Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng 55 tuổi

Ngày 5/1, tại Công an tỉnh Sóc Trăng, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an, thông báo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lâm Thành Sol (52 tuổi, quê Trà Vinh), giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đến nhận công tác và giữ chức vụ phó cục trưởng Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an kể từ ngày 9/1/2023.

Thứ trưởng Lương Tam Quang chúc mừng Đại tá Lâm Thành Sol. Ảnh: CAND

Thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Bùi Quốc Khánh (55 tuổi, quê quán Quảng Ngãi), phó cục trưởng một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng kể từ ngày 9/1/2023.

Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Quyết định và chúc mừng Đại tá Bùi Quốc Khánh tân Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: CAND

Phát biểu giao nhiệm vụ, thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những đóng góp của đại tá Lâm Thành Sol với Công an tỉnh Sóc Trăng thời gian qua. Chúc mừng đại tá Bùi Quốc Khánh, thứ trưởng ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của đại tá Bùi Quốc Khánh trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

"Trên cương vị mới, đại tá Bùi Quốc Khánh cần tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, ban giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác công an, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…", ông Quang nhấn mạnh.

Đại tá Bùi Quốc Khánh sinh năm 1968, quê tỉnh Quảng Ngãi), Phó Cục trưởng của một Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an. Đại tá Lâm Thành Sol sinh năm 1971, quê huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Ông từng giữ chức Phó cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ và được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang từ tháng 11/2021.

Tại kỳ họp thứ 22 hồi tháng 11/2022, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật đối vơi Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiều cá nhân.

Trong đó Đại tá Lâm Thành Sol, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang bị kỷ luật cảnh cáo.