Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên được bổ nhiệm Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an

Chiều 21/12, Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên Phan Văn Bé đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Tại buổi lễ, Chánh Thanh tra Bộ Công an Trần Đức Tuấn đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động điều động Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an.

Trung tướng Trần Đức Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Công an trao quyết định cho Thượng tá Phan Văn Bé. Ảnh: Thanh tra

Phát biểu tại buổi lễ, Chánh Thanh tra Trần Đức Tuấn chúc mừng Thượng tá Phan Văn Bé vừa vinh dự được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Chánh Thanh tra Trần Đức Tuấn đã đánh giá cao và biểu dương những công lao đóng góp, thành tích đã đạt được của Thượng tá Phan Văn Bé trên các cương vị trong suốt quá trình công tác.

Theo Chánh Thanh tra Trần Đức Tuấn, Thanh tra Bộ Công an là đơn vị giúp bộ trưởng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp công dân và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong Công an nhân dân; tiến hành thanh tra hành chính với các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an; thanh tra chuyên ngành đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và bảo và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực trong phạm vi cả nước.

Việc điều động Thượng tá Phan Văn Bé giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra Bộ vừa là sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo bộ, của Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ đối với Thượng tá Phan Văn Bé do đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm về công tác thanh tra qua quá trình 8 năm công tác rèn luyện, phấn đấu tại Thanh tra Bộ từ năm 2008-2016, đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề của Thượng tá Phan Văn Bé khi yêu cầu, nhiệm vụ công tác thanh tra trong tình hình mới đòi hỏi ngày càng phải nâng cao chất lượng và hiệu quả.

Chánh Thanh tra Trần Đức Tuấn mong muốn Thượng tá Phan Văn Bé nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc lĩnh vực được phân công, tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích đã đạt được, tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mặt công tác trên cương vị mới, trọng trách mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Phan Văn Bé chia sẻ, trên cương vị công tác mới, nguyện tiếp tục nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo trên các mặt công tác; kế thừa, phát huy những thành tích, kết quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, nguyện cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ công tác được giao, góp phần xây dựng lực lượng Thanh tra Bộ Công an trở thành một tập thể ngày càng vững mạnh, toàn diện.

Thượng tá Phan Văn Bé, sinh năm 1977 từng kinh qua nhiều nhiệm vụ như: Phó Trưởng phòng Thanh tra thực hiện chính sách pháp luật và nghiệp vụ công an nhân dân (Thanh tra Bộ Công an); Phó Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên; Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên.