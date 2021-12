Chân dung tân Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận Lê Quang Đồng

Ngày 24/12, Ban giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận trao quyết định điều động đại tá Lê Quang Đồng, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu tại lễ nhận nhiệm vụ, đại tá Lê Quang Đồng cho biết đây là vinh dự lớn lao, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề khi nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới. Bản thân sẽ tiếp tục rèn luyện phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an Ninh Thuận trao quyết định điều động đại tá Lê Quang Đồng. Ảnh: CANT

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận - Đại tá Lê Quang Đồng - sinh ngày 7/5/1967, quê quán: xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. Trình độ: Tiến sĩ Luật.



Với hơn 35 năm công tác trong lực lượng CAND, Đại tá Lê Quang Đồng trải qua nhiều đơn vị công tác khác nhau như Trưởng phòng 3 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường của Bộ Công An, phụ trách lĩnh vực công nghiệp xây dựng và giao thông, Phó giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đến thời điểm này, Ban giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, gồm: Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận và 4 Phó giám đốc là: Đại tá Huỳnh Cầm, đại tá Đào Anh Thơ, đại tá Nguyễn Quân và đại tá Lê Quang Đồng.