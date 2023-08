Chân dung tân Phó Giám đốc Công an TP.HCM vừa được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Thượng tá Nguyễn Đình Dương.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Đức Tài khẳng định việc bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Đình Dương giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an TP.HCM là sự bổ sung, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo Đảng ủy - Ban Giám đốc công an thành phố. Đây cũng là một bước tăng thêm nhân lực và năng lực trong việc điều hành của Đảng ủy - Ban Giám đốc công an thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác Công an, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP.HCM.

Thiếu tướng Trần Đức Tài trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Mai Hoàng tặng hoa chúc mừng Thượng tá Nguyễn Đình Dương. Ảnh: Công an TP.HCM

Phó Giám đốc công an TP.HCM cho biết, quá trình công tác, Thượng tá Nguyễn Đình Dương đã trải qua nhiều chức vụ, vị trí và đều đã thể hiện được năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở mỗi vị trí công tác.

"Với việc được bổ nhiệm trên cương vị mới, tôi mong rằng đồng chí Nguyễn Đình Dương sẽ tiếp tục phát huy năng lực, sở trường của mình, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, với tầm bao quát mới để góp phần vào việc điều hành, lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc công an thành phố trong thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy - UBND TP.HCM và nhân dân Thành phố giao phó", Thiếu tướng Trần Đức Tài bày tỏ sự tin tưởng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Nguyễn Đình Dương bày tỏ rất vinh dự, vui mừng và cảm ơn sự tín nhiệm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.HCM đã tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương - tân Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Ảnh: Công an TP.HCM

Thượng tá Nguyễn Đình Dương hứa sẽ cùng Đảng ủy - Ban Giám đốc và tập thể cán bộ chiến sĩ Công an TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thành phố, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương, sinh năm 1976, quê quán huyện Củ Chi, TP.HCM, từng kinh qua các chức vụ: Phó Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự CAQ.Gò Vấp; Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự CAQ.Tân Bình; Phó trưởng Công an Quận 2 (cũ, nay là TP.Thủ Đức); Trưởng Công an Quận 4; Trưởng Phòng CSGT ĐB-ĐS; Trưởng Công an TP Thủ Đức (TP.HCM).