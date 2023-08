Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể vị trí cấp Trung tướng, Thiếu tướng trong Công an nhân dân

Sáng 8/8, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 8, thẩm tra dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 657/2019/UBTVQH ngày 13/3/2019 quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan Công an nhân dân có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Công an Nhân dân năm 2018.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc Phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, tại Kỳ họp thứ 5 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND.

Luật đã bổ sung các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng, nhưng chưa được quy định cụ thể các vị trí này trong Luật. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân tiếp tục giao: Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật này.

Có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8, Luật Công an nhân dân vừa được thông qua, sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 25, với quy định: Thiếu tướng, số lượng không quá 162, bao gồm:

Cục trưởng của đơn vị trực thuộc Bộ Công an và chức vụ, chức danh tương đương, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;

Giám đốc công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông. Số lượng không quá 11;

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Số lượng không quá 3;

Luật CAND sửa đổi đã bổ sung các vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng, nhưng chưa được quy định cụ thể các vị trí này trong Luật. (Ảnh minh hoạ)

Phó cục trưởng, phó tư lệnh và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm c khoản 1 Điều này. Số lượng 17 đơn vị mỗi đơn vị không quá 4, các đơn vị còn lại mỗi đơn vị không quá 3;

Phó cục trưởng và tương đương của đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định tại điểm này. Số lượng: 2 đơn vị mỗi đơn vị 1;

Phó giám đốc công an TP.Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP.HCM. Số lượng mỗi đơn vị không quá 3;

Sĩ quan công an nhân dân biệt phái được phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội hoặc được bổ nhiệm chức vụ tổng cục trưởng hoặc tương đương;

Việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 657 nhằm thực hiện quy định mà Luật đã giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bảo đảm hiệu lực thi hành của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.