Chân dung Vũ Ngọc Tý, Chủ tịch Công ty Vàng bạc đá quý ATV vừa bị bắt

Ngày 7/3, theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Ngọc Tý, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn vàng bạc đá quý ATV, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".