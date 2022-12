Chăn nuôi Việt Nam chuyển mạnh sang trang trại tập trung

Với sản lượng chăn nuôi tăng mạnh trong những tháng gần đây (tăng 12,4% so với cùng kỳ trong 11 tháng đầu năm 2022), nguồn cung lợn hơi khó có thể thiếu hụt trong năm 2023, do đó dự báo giá lợn hơi sẽ không tăng đột biến. Dự báo giá lợn hơi sẽ đạt khoảng 60.000 đồng/kg vào năm 2023 (tăng 10% so với cùng kỳ).