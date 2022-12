Giá rau xanh từ ăn lá cho tới ăn củ tăng cao nhất trong năm, nông dân Ninh Thuận nhổ bán đắt hàng

Giá rau xanh các loại cao nhất trong năm

Những ngày cuối tháng 12 này, PV Dân Việt có cuộc khảo sát và ghi nhận tại vùng chuyên canh trồng rau bên bờ sông Dinh ở khu phố 8 phường Tấn Tài, TP.Phan Rang-Tháp Chàm (Ninh Thuận).

Đi một khắp trên những vườn rau xanh mướt của bà con nông dân, đâu đâu chúng tôi cũng nghe rộn vang tiếng cười nói vui vẻ. Vườn rau nào có có đông người đang tất bật chăm sóc và thu hoạch rau xanh để phục vụ nhu cầu cho những ngày cuối năm.

Bà Lê Thị Phương, vừa cắt bán rau muống, vừa khoe thương lái vào cắt tại vườn với giá cao. (Ảnh: Quang Đăng)

Đang tất bật cắt bán những luống rau muống xanh mướt đến lứa thu hoạch, bà Lê Thị Phương ở khu phố 8, phường Tấn Tài (TP Phan Rang-Tháp Chàm) cho biết, năm nay thời tiết không mấy thuận lợi, giá rau các loại cũng lên xuống thất thường nên ngay từ đầu vụ, người trồng rau đã không mấy mặn mà.

Tuy nhiên, trong cái rủi lại có cái may, từ hơn 1 tháng trở lại đây giá các loại rau liên tục tăng gấp đôi, gấp 3 soi với thời điểm trước đó nên nông dân được phần vui mừng.

"Hiện giá rau các loại bán cho thương lái mua tại rẫy 15.000 đến 20.000 đồng/kg so với thời điểm trước đó tăng nhiều. Trong đó, rau giá rau é 30.000 đồng/kg, rau cải các loại 25.000 đến 30.000 đồng/kg. Với giá này nông dân vui lắm...", bà Phương chia sẻ.

Đang chăm sóc gần 1 sào (1.000 mét vuông) trồng rau é và cải ngọt của gia đình, bà Hồ Thị Thuận cho biết, những ngày qua thương lái liên tục tìm về để đặt mua rau màu với giá cao nhưng hiện tai gia đình chưa có rau để bán.

"Lứa rau hơn 20 ngày tuổi của gia đình dự kiến đúng dịp cận tết mới đến lứa thu hoạch. Nếu giá cả tiếp tục ổn định như thời điểm hiện tại, thì không riêng gia đình tôi mà nhiều hộ trồng rau hác ở vùng này đều phấn khởi khi Tết đến xuân về...", bà Thuận vui giọng.

Bà Hồ Thị Thuận, chăm sóc lứa cải và rau é chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên Đán - Quý Mão 2023. (Ảnh: Quang Đăng)

Theo ghi nhận của Dân Việt, cùng với các loại rau, giá củ quả thời điểm cận tết cũng đã "nhích lên" và duy trì ổn định. Tại cùng trồng rau lớn nhất huyện huyện Ninh Phước ở xã An Hải, nông dân cũng đang tất bật chăm sóc cây trồng chuẩn bị phục vụ thị trường rau củ dịp tết.

Ông Nguyễn Toàn, ở thôn Nam Cương, xã An Hải (huyện Ninh Phước) cho biết, hiện 4 sào (4.000 mét vuông) cà rốt, củ cải trắng với của gia đình đang ở thời điểm phát triển tốt. Đây là những loại rau, củ bán chạy trong những ngày tết nên ở thời điểm hiện tại cũng đã có nhiều thương lái đến để đặt trước.

"Hiện nay giá bán tại rẫy cho thương lái đối với các loại củ như cà rốt dao động khoảng 7.000 đến 9.000 đồng/kg, củ cải trắng từ 6.000 đến 7.000 đồng/kg. Nếu giá tiếp tục duy trì đến tết, gia đình có thể thu lãi gần 30 triệu đồng...", ông Toàn cười nói.

Ông Nguyễn Toàn bên ruộng cải trắng và cà rốt đang độ phát triển xanh tốt. (Ảnh: T.M)

Được biết, để phục vụ thị trường rau củ dịp tết, nông dân xã An Hải (Ninh Phước) xuống giống khoảng trên 230ha rau củ các loại. Trong đó, 110 ha măng tây xanh, 125 ha rau màu các loại như cà rốt, củ cải trắng, cà chua, hành, ngò…

Giá rau cao nhưng không có đủ sản lượng để bán

Theo nhiều gia đình nông dân trồng rau, giá bán các mặt hàng rau củ quả tăng cao so với thời điểm trước là do nhiều diện tích trồng rau ở các địa phương vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại nhiều do mưa lũ từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12/2022.

Theo nhiều thương lái mua rau vào cắt rau tại vườn cho biết, giá bán rau tại rây cao là thế nhưng giá ra đến chợ rồi đến tay người mua có thể còn cao hơn. (Ảnh: Quang Đăng)

Bà Trần Thị Lượm, thương lái chuyên thu mua rau tại TP. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết, thị trường những tháng cuối năm luôn tăng cao để phục vụ tết, đặc biệt năm nay rau é bán rất chạy.

Tuy nhiên, hiện nay một số nhà vườn trồng rau đều chưa có rau để bán bởi do chỉ mới xuống giống trồng lại sau đợt mưa lũ vừa qua. Hơn nữa, thời điểm này ở Ninh Thuận có thời tiết lạnh hơn so với mọi năm nên các loại rau "xứ nắng" chậm phát triển dẫn đến khan hiếm mặt hàng rau củ quả, đẩy giá bán tăng cao như hiện nay.

Nông dân đang chăm sóc rau tại cánh đồng chuyên canh trồng rau bên bờ sông Dinh ở khu phố 8, phường Tấn tài, TP. Phan Rang - Tháp Chàm. (Ảnh: Quang Đăng)

Để phục vụ nhu cầu người tiêu dùng trước trong và sau Tết Nguyên đán 2023, đến nay tỉnh Ninh Thuận cũng đã ban hành kế hoạch sản xuất nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu cây trồng vụ Đông Xuân 2022-2023.

Tập trung sản xuất trên 3.562 ha rau, đậu, hoa các loại… trong đó, có trên 2.854 ha rau các loại, tập trung ở các địa phương như: huyện Ninh Phước, Ninh Sơn và TP.Phan Rang-Tháp Chàm… với sản lượng trên 53.240 tấn cung cấp cho thị trường.