Chàng ca sĩ xứ Nghệ Lô Thế Anh ra MV phối dân ca Ví Giặm với nhạc điện tử và rap

MV "Tương tư nàng Ví Giặm" kể về câu chuyện một chàng thư sinh ở miền đất học mải mê đèn sách nuôi chí lớn, một lòng tiến kinh mong đỗ đạt để cống hiến sức trai cho giang san xã tắc. Một ngày chàng thư sinh đi ngang qua đêm hát phường hát hội, chàng vô tình nghe được Ví Giặm, và chạm vào ánh mắt của nàng.

Ca sĩ Lô Thế Anh. Ảnh: TL

Từ đó, chàng đã đem lòng tương tư, say đắm cái hay cái đẹp của nàng Ví Giặm, và khao khát được cùng nàng đi hết chân trời góc bể, một lòng chung thuỷ không phai. Lô Thế Anh đã ẩn dụ vẻ đẹp của Ví Giặm thông qua hình ảnh của người con gái đẹp, quyến rũ, đem đến góc nhìn mới mẻ, thú vị.

"Điều tôi muốn gửi gắm qua ca khúc là muốn thay đổi một góc nhìn khác về dân ca Ví Giặm và vẻ đẹp của Ví Giặm thông qua sự kết hợp giữa dân ca cổ và nhạc hiện đại EDM và rap.

Tôi còn trẻ, mới dấn thân vào lĩnh vực sáng tác, nhưng rất yêu thích sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống với khí nhạc điện tử và rap.

Trong bài hát "Tương tư nàng Ví Giặm" có sự kết hợp giữa ví Phường Vải và rap, cùng cách phát triển chủ đề âm nhạc trên cung điệu của ví Giận Thương của dân ca Nghệ Tĩnh để làm thành giai điệu mới cho ca khúc này. Tôi tin với cách làm mới mẻ, trẻ trung này khán giả trẻ sẽ quan tâm và khi họ quan tâm thì chắc chắn dân ca, nghệ thuật truyền thống sẽ được biết đến, được nối dài một cách tự nhiên", Lô Thế Anh chia sẻ.

Hình ảnh trong MV "Tương tư nàng Ví Giặm". Ảnh cắt từ clip.

Lô Thế Anh tôn vinh Ví Giặm theo cách của người trẻ

MV "Tương tư nàng Ví Giặm" của Lô Thế Anh được quay theo phong cách cổ trang với bối cảnh ở mảnh đất Nam Đàn non xanh, nước biếc sơn thủy hữu tình rất bắt mắt. Hình ảnh MV vừa lãng mạn, vừa có sự sôi động bởi sự kết hợp với rap và vũ đạo. Theo Lô Thế Anh, Nam Đàn không chỉ là vùng đất địa linh nhân kiệt, mà còn là niềm tự hào của người Nghệ An.

"Bản thân tôi luôn tự hào là một người con xứ Nghệ, mảnh đất kiên cường chịu nhiều khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng con người nơi đây chịu thương chịu khó, có truyền thống hiếu học, chăm làm, thủy chung, tình cảm. Tôn vinh vẻ đẹp của đất và người, của văn hóa, nghệ thuật… xứ Nghệ, của quê hương đất nước cũng là hướng đi trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Vì vậy, tôi rất hạnh phúc khi tác phẩm của mình được hòa vào dòng chảy của nghệ sĩ trẻ Việt với nỗ lực tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc vùng miền qua âm nhạc hiện nay", Lô Thế Anh nói.

Ca sĩ Lô Thế Anh là người dân tộc Thái, sinh ra và lớn lên ở vùng miền núi cao Yên Hòa (Tương Dương), một vùng đất heo hút gió ngàn. Gia đình nghèo, cũng không có ai theo nghệ thuật, nhưng từ nhỏ Lô Thế Anh đã yêu ca hát, và có thể hát, đệm đàn chỉ bằng cách nghe qua băng cassette và người chú hàng xóm hướng dẫn.

MV "Tương tư nàng Ví Giặm". Clip: NVCC

Nhờ sự ủng hộ của gia đình mà khi lớn lên, Lô Thế Anh thi vào trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Nghệ An để hiện thực hóa ước mơ làm ca sĩ của mình. Và, từ đó anh theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp.

Hiện tại, Thế Anh là ca sĩ thuộc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An. Anh được biết đến với giọng hát cao, sáng, khỏe, rất phù hợp với những ca khúc mang âm hưởng núi rừng. Những năm gần đây, Thế Anh phát triển sự nghiệp ở mảng sáng tác với nhiều ca khúc được chú ý.

Năm 2021, Lô Thế Anh từng đạt giải Nhì trong "Cuộc vận động sáng tác ca khúc về an toàn giao thông tỉnh Nghệ An năm 2021" do Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức với ca khúc "Tiếng chuông giao thông"

"Được đến với âm nhạc, được sống với nghề là khao khát của tôi vì vậy tôi luôn mong muốn được cống hiến hết mình cho đam mê âm nhạc, được dùng âm nhạc để ngợi ca vẻ đẹp của quê hương, ghi lại những câu chuyện nơi mình được sinh ra và lớn lên bằng màu sắc âm nhạc riêng của mình", Lô Thế Anh chia sẻ.