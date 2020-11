Thái Nguyên: Chàng "hot boy" kỹ sư 9x và niềm say mê với nông sản sạch

Sau một thời gian đi vào hoạt động, đến nay, mô hình trồng rau, củ, quả an toàn của Hoàng Đình Lập đã cho hiệu quả kinh tế cao nhờ giá thành sản phẩm cao hơn từ 20-30% so với các sản phẩm truyền thống. Theo tính toán, mỗi vụ, mô hình trồng rau an quả an toàn của Lập cho thu lãi trên 300 triệu đồng/vụ.