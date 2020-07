Chàng trai chăn bò người Việt bất ngờ được nhiều sao "khủng" thế giới chú ý, nhiệt tình PR

Gần đây, Soytiet (tên thật là Sô Y Tiết, sinh năm 1994) nổi lên như một hiện tượng khi đăng tải các clip hài hước trên mạng xã hội. Các clip của anh nhận về lượt xem "khủng" khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đáng chú ý, Soytiet thu hút được sự chú ý của nhiều ngôi sao nổi tiếng nước ngoài.

Cụ thể, sau khi trang WorldStar Hip Hop đăng tải đoạn clip tập đếm ngược hài hước của Soytiet, rapper Snoop Dogg (người từng hợp tác với Sơn Tùng M-TP trong MV Hãy trao cho anh) lập tức chia sẻ về trang cá nhân cùng dòng chữ: "12345". Không những thế, Snoop Dogg còn tag tên Soytiet ở bên dưới clip.

Rapper Snoop Dogg thích thú với clip của Soytiet.

Không lâu sau, nam rapper một lần nữa đăng tải một clip ca hát của hiện tượng mạng Việt Nam trên trang cá nhân. Đoạn clip ấy nhận về hơn 1 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận từ khán giả Việt Nam và quốc tế. Phần lớn mọi người để lại những bình luận bày tỏ sự thích thú với tiết mục âm nhạc mộc mạc của Soytiet.

Ngoài Snoop Dogg, Chris Brown cũng rất hứng thú với các clip của Soytiet. Anh chia sẻ lại clip của hiện tượng mạng gốc Bình Định cùng status: "How many times have you watched the go crazy video?". (Tạm dịch: Bạn đã xem đoạn video điên rồ này bao nhiêu lần?).

Việc Soytiet được các sao quốc tế quan tâm khiến dân mạng Việt bất ngờ và thích thú. Họ không ngờ một chàng trai chân chất với các clip hài hước lại có thể thu hút được sự chú ý của các ngôi sao quốc tế và cư dân mạng. Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng Soytiet biết cách clip văn minh, "sạch sẽ" nên xứng đáng nhận được sự quan tâm ấy.

Chris Brown tỏ ra hứng thú với các clip của Soytiet.

Được biết, Soytiet sinh ra ở Bình Định. Lên 6 tuổi, mẹ Soytiet qua đời, anh và em gái cùng ba rời khỏi làng, đi lang thang khắp nơi để kiếm ăn. Theo Soytiet, ba anh là người hay uống rượu và không làm việc tử tế, thường bắt các con đi ăn xin. Thương hoàn cảnh của Soytiet và em gái, hai người bác nhận họ làm con nuôi.

Hằng ngày, Soytiet đi chăn bò. Đến nay, do sức khỏe yếu vì bị bệnh viên phổi mãn tính cấp từ năm 2006, anh không thể làm được gì nên học cách làm Youtube với ước mơ trở thành một Youtuber nổi tiếng, kiếm tiền xây nhà cho hai anh em. Hiện tại, Soytiet đang sở hữu một kênh Youtube ẩm thực hơn 93.000 lượt đăng ký theo dõi.