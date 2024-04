Chào hè rực rỡ cùng FE CREDIT: Cơ hội trúng xe máy, vàng SJC và hàng trăm voucher giá trị

Với sứ mệnh đồng hành và hỗ trợ khách hàng tháo gỡ những khó khăn về tài chính, FE CREDIT luôn tiên phong trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng thông qua các chương trình ưu đãi giúp gia tăng lợi ích, mang lại sự thịnh vượng cho khách hàng. Qua đó, khẳng định cam kết đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cụ thể, khi tham gia chương trình "Hè rực rỡ: Thanh toán ngay – Vui hè may mắn", khách hàng sẽ có cơ hội nhận được một trong các giải thưởng hấp dẫn sau: 3 giải Nhất, mỗi giải 1 chiếc xe máy Honda Vision 2023; 12 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1 chỉ vàng SJC; 520 giải Ba mỗi giải là 1 thẻ quà tặng Got It có giá trị lên đến 1.000.000 đồng.

FE CREDIT thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi với nhiều quà tặng giá trị.Ảnh: FE CREDIT

Theo đó, khi thanh toán khoản vay tiêu dùng hoặc thẻ tín dụng của FE CREDIT, khách hàng sẽ nhận ngay 1 lượt quay thưởng với mỗi 500.000 đồng thanh toán. Đặc biệt hơn, số lượt quay thưởng sẽ được nhân đôi khi khách hàng thanh toán khoản vay tiêu dùng của mình trước hoặc trong ngày đến hạn hằng tháng.



FE CREDIT sẽ tổ chức hoạt động quay số trúng thưởng mỗi tháng một lần, xuyên suốt trong ba tháng diễn ra chương trình "Hè rực rỡ: Thanh toán ngay – Vui hè may mắn". Danh sách khác hàng trúng thưởng cũng sẽ được cập nhật liên tục trên website https://vongquaymayman.fecredit.com.vn để khách hàng tiện tra cứu.

FE CREDIT luôn tiên phong ra mắt những sản phẩm, chương trình thiết thực dành cho khách hàng. Ảnh: FE CREDIT.

Với chương trình "Hè rực rỡ: Thanh toán ngay – Vui hè may mắn", FE CREDIT một lần nữa khẳng định vai trò là người bạn tài chính đáng tin tưởng, đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống. FE CREDIT không chỉ hỗ trợ khách hàng từ lúc mở mới khoản vay mà ngay cả khi thanh toán khách hàng cũng sẽ luôn được hỗ trợ và hưởng những chính sách, chương trình ưu đãi đặc biệt.

Qua đó, FE CREDIT tiếp tục củng cố, khẳng định vị thế dẫn đầu thị trường vay tiêu dùng với những giải pháp tài chính đa dạng, linh hoạt. Kịp thời hỗ trợ khách hàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thống, hợp pháp giúp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cũng như chung tay đẩy lùi vấn nạn tín dụng đen, đảm bảo trật tự an ninh xã hội.