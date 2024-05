Chào hè rực rỡ cùng FE CREDIT: Đã tìm thấy chủ nhân của chiếc Honda Vision đầu tiên

Chiều ngày 20/5/2024, lễ trao giải thưởng đợt 1 của chương trình "Chào hè rực rỡ: Thanh toán ngay – Vui hè may mắn" đã diễn tra tại trụ sở của Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE CREDIT) ở TP.HCM với sự tham gia của khách hàng thắng giải và đại diện FE CREDIT.



Tại buổi lễ, các giải thưởng bao gồm: 1 giải nhất 1 chiếc Honda Vision, 2 giải nhì gồm 2 chỉ vàng SJC đã được trao đến 3 khách hàng may mắn. Ngoài ra, 74 thẻ quà tặng Got It có giá trị lên đến 1 triệu đồng cũng được FE CREDIT gửi theo đường bưu điện đến 74 khách hàng may mắn khác trong đợt 1.

Đại diện FE CREDIT chụp ảnh lưu niệm cùng các khách hàng may mắn trúng thưởng. Ảnh: FE CREDIT.

Đáp chuyến bay sáng để có mặt tại TP.HCM tham gia buổi lễ, chị Yến Thu (Kinh doanh tự do, Hà Nội) vẫn chưa hết ngạc nhiên vì: "Trước giờ dùng dịch vụ của FE CREDIT tôi chỉ biết những chương trình khuyến mãi chẳng hạn như dùng thẻ tín dụng mua sắm thì sẽ được giảm giá, không ngờ giải thưởng lần này lại lớn như vậy".



Để phục vụ nhu cầu kinh doanh, từ hai năm nay chị Yến Thu đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng của FE CREDIT và cảm thấy hài lòng về chất lượng. "FE CREDIT giúp cho khách hàng có nguồn vốn kịp thời trong những trường hợp chưa xoay sở kịp", chị Thu chia sẻ.

Đại diện FE CREDIT trao giải nhất là một chiếc Honda Vision chokhách hàng may mắn trúng thưởng. Ảnh: FE CREDIT.

Chị Thu cho biết thêm, tháng 4 vừa qua, khi thanh toán trước hạn 2 hợp đồng tín dụng tiêu dùng chị nhận được 8 lượt quay may mắn. "Lúc thanh toán xong tôi cũng không tham gia quay thưởng ngay mà phải vài ngày sau tôi mới vào website để quay thử và may mắn trúng xe máy ngay từ lần quay đầu tiên".



"Lúc quay trúng tôi vẫn chưa tin, sáng hôm sau các bạn bên công ty gọi điện thông báo thắng giải tôi vẫn chưa tin, mãi đến khi FE CREDIT đặt vé máy bay cho tôi vào TP.HCM nhận thưởng, khi check-in vé thấy đúng tên mình tôi mới tạm tin và hôm nay có mặt tại trụ sở FE CREDIT tôi mới tin hoàn toàn", chị Thu cười nói.



Chị Yến Thu cũng bất ngờ và đánh giá cao khi buổi trao thưởng được tổ chức chỉnh chu và việc đi lại của chị từ Hà Nội vào TP.HCM cũng được FE CREDIT chuẩn bị chu đáo. Trong thời gian tới, chị Thu cho biết nếu có nhu cầu chị sẽ tiếp tục sử dụng thêm các sản phẩm, dịch vụ khác của FE CREDIT.



Đại diện FE CREDIT trao hai giải nhì là hai chỉ vàng SJC cho khách hàng may mắn trúng thưởng. Ảnh: FE CREDIT.

Cùng chung cảm xúc, chị Mai Thị Thảo My (Kinh doanh thời trang, tỉnh Tây Ninh) – một trong hai khách hàng may mắn trúng giải nhì là 1 chỉ vàng SJC – kể lại, vì tất toán hợp đồng vay tiêu dùng nên chị My nhận được gần 20 lượt quay thưởng và cũng may mắn trúng giải ngay từ lần quay đầu tiên.



Sử dụng dịch vụ của FE CREDIT hơn 4 năm, sản phẩm được chị My lựa chọn là vay tín chấp. "Nguồn vốn từ FE CRECIT hỗ trợ tôi khá nhiều trong công việc. Trong thời gian tới nếu có nhu cầu tôi sẽ tiếp tục chọn FE CREDIT".



Khởi động từ ngày 15/4, chỉ sau 1 tháng chương trình "Chào hè rực rỡ: Thanh toán ngay – Vui hè may mắn" đã thu hút hơn 11.300 khách hàng tham gia vòng quay may mắn, hơn 1,3 triệu hợp đồng được thanh toán.

Chia sẻ tại lễ trao thưởng, đại diện FE CREDIT cho biết, đây là một trong những chương trình đầu tiên trên thị trường vay tiêu dùng tín chấp nói chung và tại FE CREDIT nói riêng dành cho khách hàng thanh toán trước và đúng hạn.



"Chương trình "Hè rực rỡ: Thanh toán ngay – Vui hè may mắn" thể hiện cam kết đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống. FE CREDIT không chỉ hỗ trợ khách hàng từ lúc mở mới khoản vay mà ngay cả khi thanh toán khách hàng cũng sẽ luôn được hỗ trợ và hưởng những chính sách, chương trình ưu đãi đặc biệt", đại diện FE CREDIT chia sẻ.



Với sứ mệnh đồng hành và hỗ trợ khách hàng tháo gỡ những vấn đề tài chính, FE CREDIT luôn tiên phong trong việc triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Qua đó, khẳng định cam kết đồng hành trọn vẹn cùng khách hàng trong toàn bộ hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống.