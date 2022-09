Chập điện mô tơ cửa cuốn, 7 người bị mắc kẹt trong đám cháy

Cảnh sát PCCC kịp thời đến hiện trường xử lý vụ cháy người bị mắc kẹt bên trong ở quận 5, TP.HCM. Ảnh: CACC

Tối 21/9, Phòng Cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an TP.HCM, cho biết vừa giải cứu được 7 nạn nhân trong đám cháy ở một cơ sở thẩm mỹ trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5.

Cảnh sát PCCC phá cửa cuốn để vào bên trong đám cháy. Clip: CACC

Trước đó, khoảng 20h22 tối 21/9, người đi đường phát hiện khói bốc lên từ khu vực cửa cuốn của Thẩm mỹ viện trên đường Trần Hưng Đạo, phường 5, quận 5 (TP.HCM) nên hô hoán. Bên trong cơ sở thẩm mỹ này vẫn còn 7 người không thể tự thoát ra được.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH quận 5 đã huy động 4 xe chữa cháy cùng 17 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Theo công an, do mô tơ cửa cuốn cháy âm ỉ rơi xuống cây dù gây ra khói nên người dân đi đường đã phát hiện. Lực lượng chuyên nghiệp đến nơi đã dùng cưa sắt thủy lực mở cửa. Chỉ sau 5 phút đám cháy đã được dập tắt, đồng thời đưa tất cả 7 nạn nhân thoát ra ngoài trong tình trạng an toàn.

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: H.M.T.B (nữ, sinh năm 1979), D.T.L (nữ, sinh năm 1976), N.T.D (nữ, sinh năm 1987), N.T.M.H (nữ, sinh năm 2001), V.H.N. (nữ, sinh năm 2002), L.T.L.X (nữ, sinh năm 1993) và P.L.L.T (sinh năm 1989).

Nguyên nhân ban đầu gây ra vụ cháy được xác định là do chập điện mô tơ cửa cuốn.