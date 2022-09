Hiện trường vụ cháy nhà dân ở Bình Phước khiến bé 6 tuổi tử nạn. Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 sáng 11/9, căn nhà của bà Trần Thị Thiệp (55 tuổi, tổ 5, ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành) bất ngờ phát cháy.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, bà Thiệp cùng chị Trần Thị Sang (28 tuổi) và cháu T.T.B.T (6 tuổi) bị kẹt bên trong nhà.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Phước đã điều 3 xe chữa cháy cùng hơn 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng Công an huyện Chơn Thành và Công an xã Minh Hưng triển khai phương án dập lửa, giải cứu các nạn nhân.



Lực lượng chức năng và người dân đã tìm cách giải cứu thành công chị Sang và bà Thiệp ra ngoài. Tuy nhiên, vụ hỏa hoạn đã khiến cháu T.T.B.T tử vong. Bà Thiệp và chị Sang bị bỏng phải đi cấp cứu, trong đó bà Thiệp bị bỏng nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.