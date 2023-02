Chất cấm Propofol là gì?

Trước thông tin hàng loạt ngôi sao Hàn Quốc sử dụng chất cấm Propofol và bị khởi tố, nhiều người đã đặt câu hỏi: "Chất cấm Propofol là chất gì?" mà lại nghiêm trọng như vậy?

Một bác sĩ Hồi sức cấp cứu cho biết, Propofol là một loại thuốc được áp dụng hiệu quả để duy trì mê trong quá trình phẫu thuật, thủ thuật hoặc cho bệnh nhân nằm phòng hồi sức (ICU). Loại thuốc này có tác dụng nhanh chóng lên hệ thần kinh, tim mạch và hô hấp nhưng ít gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng.

Ảnh đế Hàn Quốc Yoo Ah In dính vào nghi án dùng chất cấm Propofol. Ảnh: Nate

Loại thuốc này được bào chế dưới dạng nhũ tương dầu tan trong nước đẳng trương. Thuốc propofol được sản xuất dưới dạng ống tiêm 20ml và dung dịch tiêm truyền 50ml hoặc 100ml, với 10mg/ml propofol trong bơm tiêm 50ml.

Theo vị bác sĩ này, tác dụng phụ thường gặp của thuốc Propofol như chóng mặt; Buồn nôn, nôn, co cứng cơ bụng; Nhức đầu; Hạ huyết áp, nhịp tim chậm; Ngừng thở, nhiễm toan hô hấp; Đỏ bừng, ngứa; Co giật cơ; Tăng lipid máu. Thuốc Propofol có tác dụng an thần, tác động lên hệ thần kinh trung ương nên có thể gây nghiện nếu sử dụng trong thời gian dài.

Như vậy, Propofol không phải thuốc cấm sử dụng mà là loại thuốc khi sử dụng phải có sự chỉ định của bác sĩ và cần theo dõi nghiêm ngặt về liều dùng cũng như các tác dụng phụ.

Tại sao ở Hàn Quốc lại có siết chặt về "chất cấm Propofol"?

Theo giới chuyên môn, thuốc thường được sử dụng làm chất tiền mê và duy trì mê phục vụ cho các cuộc phẫu thuật, chẩn đoán. Propofol cũng có thể được dùng để gây ngủ ở bệnh nhân đang được thông khí hỗ trợ trong đơn vị săn sóc đặc biệt.

Do đó, Propofol phải được dùng bởi những người đã được huấn luyện về gây mê (hoặc ở nơi thích hợp, bởi các bác sĩ đã được huấn luyện về chăm sóc bệnh nhân ở khoa hồi sức).

"Chất cấm Propofol" tại Hàn Quốc thực chất là chỉ việc làm dụng bừa bãi thuốc Propofol như ma túy dạng nhẹ, còn thực tế đây là thuốc kê đơn được sử dụng trong hồi sức, gây mê. Ảnh minh họa

Bệnh nhân nên được theo dõi liên tục kỹ lưỡng và nên có sẵn các phương tiện để giữ thông đường thở, máy thở, ôxy và các thiết bị hồi sức khác.

Khi dùng propofol để an thần gây ngủ cho thủ thuật ngoại khoa và chẩn đoán, bệnh nhân cần được theo dõi liên tục các dấu hiệu sớm của hạ huyết áp, tắc nghẽn đường hô hấp và mất bão hòa ôxy.

Như vậy, thuốc Propofol là thuốc được phép dùng trong lĩnh vực y tế, chỉ bị cấm khi dùng bừa bãi ở những người không có chỉ định của bác sĩ.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, Propofol có xu hướng bị dùng như ma túy dạng nhẹ, do đó bị cấm sử dụng bừa bãi. Luật Hàn Quốc quy định hành vi sử dụng trái phép chất gây nghiện như propofol sẽ đối mặt với án tù có thời hạn dưới 10 năm hoặc phạt tiền dưới 100 triệu won.

Trước Yoo Ah In, một số ngôi sao Hàn Quốc từng bị xử án tù treo vì lạm dụng chất cấm Propofol như Park Si Yeon, Amy, Ha Jung Woo...

Như vậy, "chất cấm Propofol" tại Hàn Quốc chỉ là việc không được dùng bừa bãi ở những người không có chỉ định của bác sĩ, sử dụng không đúng đối tượng. Còn loại thuốc này vẫn đang được dùng trong y tế.