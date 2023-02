"Ảnh đế Hàn Quốc" dương tính với cần sa, nguy cơ mất sự nghiệp

Chiều 10/2, trang Hankook Ilbo (Hàn Quốc) đưa tin, tài tử Yoo Ah In bị điều tra vì dùng chất cấm. Kết quả kiểm tra nước tiểu của nam diễn viên cho thấy anh âm tính với propofol nhưng dương tính với cần sa. Thông tin này gây chấn động dư luận Hàn Quốc.

Phía chuyên gia nhận định, Yoo Ah In đã sử dụng cần sa trong thời gian gần đây. Bởi chất tetrahydrocannabinol (THC), thành phần chính của cần sa sẽ tồn tại trong nước tiểu của người dùng trong vòng 7-9 ngày. Bên cạnh đó, rất khó để phát hiện dấu vết của propofol bởi chất này sẽ đào thải khỏi cơ thể sau 3-4 ngày.

Kết quả kiểm tra nước tiểu của Yoo Ah In dương tính với cần sa. (Ảnh: Nate)

Hankook Ilbo cho biết thêm, kết quả xét nghiệm mẫu tóc của Yoo Ah In sẽ có trong 10 ngày nữa. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) phát hiện Yoo Ah In thường xuyên nhận đơn thuốc propofol tại nhiều bệnh viện khác nhau từ năm 2021. Đây là lý do cơ quan này yêu cầu cảnh sát điều tra nam diễn viên từ tháng 11/2022.

Theo DongA Ilbo (Hàn Quốc), đầu tháng 2/2023, khi vừa nhập cảnh ở sân bay Hàn Quốc, Yoo Ah In bị cảnh sát khám xét, điều tra với cáo buộc sử dụng propofol. Anh được lấy mẫu tóc, mẫu nước tiểu… để phục vụ xét nghiệm.

Dựa trên phân tích hệ thống quản lý tích hợp thông tin về chất cấm và thuốc hướng thần do bệnh viện kê đơn, MFDS yêu cầu điều tra tổng cộng 51 cá nhân, trong đó có Yoo Ah In. Hiện tại, Yoo Ah In đang bị cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra. Nếu có hành vi vi phạm luật kiểm soát ma túy thì nam diễn viên có khả năng phải đối mặt với án tù 5 năm hoặc phạt tiền lên đến 50 triệu won (khoảng 933 triệu đồng).

Sự nghiệp của nam diễn viên ảnh hưởng khi bị cáo buộc dùng chất cấm. (Ảnh: Nature)

Được biết, ngay sau khi Yoo Ah In bị cáo buộc dùng chất cấm, một thương hiệu thời trang ở Trung Quốc đã loại anh khỏi vai trò người mẫu quảng cáo. Cụ thể, trong thông báo nhãn hàng này tuyên bố "không khoan nhượng" đối với nghệ sĩ dính dáng đến ma túy. Thương hiệu cũng cho biết sẽ tạm gỡ bỏ áp phích ở nơi công cộng, nội dung quảng cáo trực tuyến của Yoo Ah In ở Trung Quốc cho đến khi cảnh sát Hàn Quốc công bố kết quả điều tra.

Phía công ty quản lý của Yoo Ah In cho hay, đơn vị này đang tích cực hợp tác với cơ quan điều tra và sẽ gửi thông tin đến truyền thông và khán giả sớm nhất.

Yoo Ah In (sinh năm 1986) từng tham gia nhiều bộ phim như: Án mạng học đường, Lục long tranh bá, Tình yêu bị cấm đoán… Tại Lễ trao giải Rồng xanh lần thứ 41 được tổ chức hồi đầu năm 2022, anh thắng giải Ảnh đế dòng phim kinh phí thấp Voice of Silence. Thời điểm đó, Yoo Ah In khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả ngưỡng mộ.