Cụ thể, chương trình truyền hình News 9 của TV Chosun đưa tin, một nam ngôi sao điện ảnh hàng đầu của Hàn Quốc đã bị cảnh sát điều tra vì thường xuyên sử dụng propofol. Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm, cơ quan giám sát việc phân phối thuốc an thần gần đây đã nghi ngờ một nam diễn viên ở độ tuổi 30 được kê đơn thuốc ngủ propofol quá thường xuyên và yêu cầu cảnh sát điều tra. Cảnh sát thủ đô Seoul đã triệu tập và điều tra Yoo Ah In vào ngày 6/2 vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma túy.

"Ảnh đế độc nhất vô nhị" của Hàn Quốc bị điều tra dùng chất cấm

Nam tài tử Yoo Ah In bị cảnh sát điều tra và cấm xuất cảnh vì dùng chất cấm. (Ảnh: TL)

Tối cùng ngày, công ty quản lý của Yoo Ah In - UAA thông báo, nam diễn viên đã bị cảnh sát điều tra vì sử dụng propofol (một loại thuốc an thần, gây mê giống ma túy dạng nhẹ, thường dùng theo chỉ định của bác sĩ, quá liều sẽ gây nghiện). Trong thông cáo báo chí, công ty này cho biết: "Chúng tôi đang tích cực hợp tác với tất cả các cuộc điều tra liên quan đến vấn đề này".

Propofol là một loại thuốc có tác dụng nhanh làm giảm mức độ nhận thức và mất trí nhớ. Mặc dù đây là một loại thuốc phổ biến và không được coi là nguy hiểm ở nhiều quốc gia, nhưng propofol được coi là một chất bất hợp pháp ở Hàn Quốc.

Việc sử dụng propofol bất hợp pháp có thể bị phạt tù tới 5 năm hoặc phạt tiền tới 50 triệu won (hơn 900 triệu đồng) theo Đạo luật kiểm soát ma túy hiện hành. Trong trường hợp thường xuyên phạm tội, hình phạt có thể tăng như phạt tù lên đến 7 năm 6 tháng hoặc phạt tiền lên đến 75 triệu won (khoảng 1,4 tỷ đồng).

Yoo Ah In bắt đầu nghiệp diễn vào năm 2003. Diễn xuất của anh được cả giới phê bình lẫn khán giả đánh giá cao. Yoo Ah In chiến thắng hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh 2015, trở thành Ảnh đế trẻ tuổi nhất của Hàn Quốc. Những vai diễn nổi bật có thể kể đến của Yoo Ah In như Moon Jae Shin trong Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Lee Soon trong Tình sử Jang Ok Jung, Cho Tae Oh trong Veteran...