Châu chấu tre "tàn phá" cây nông nghiệp của 11 tỉnh phía Bắc, Bộ NNPTNT chỉ đạo phòng, chống

Theo Bộ NNPTNT, từ đầu năm 2024 đến nay nhiệt độ trung bình tại các khu vực trung du và miền núi phía Bắc cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1-20 độ C, nhiều ngày mưa nhỏ, mưa phùn. Đồng thời, nắng nóng xuất hiện sớm và gay gắt nên rất thuận lợi cho châu chấu tre phát sinh và gây hại sớm từ giữa tháng 4/2024.

Hiện nay, châu chấu tre đã phát sinh và gây hại tại 11/16 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc gồm Cao Bằng, Bắc Kạn, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên, Tuyên Quang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An với diện tích nhiễm 1.031 ha (trong đó Cao Bằng nhiễm 773 ha, Bắc Kạn 63 ha, Nghệ An 50 ha, Lạng Sơn 38,5 ha, Phú Thọ 38,2 ha, Tuyên Quang 21 ha, Thanh Hóa 20 ha, Sơn La 10 ha, Hòa Bình 7 ha và Điện Biên 0,5 ha.

Hiện nay đa số chấu chấu non chưa có cánh nên việc phòng trừ sẽ thuận lợi và hiệu quả, trong 10-20 ngày tới châu chấu non hóa trưởng thành có cánh sẽ bay thành đàn, di chuyển nhanh rất khó phòng trừ và có nguy cơ gây hại nghiêm trọng trên nhiều lại cây trồng nếu không phát hiện sớm và được kiểm soát kịp thời.

Để chủ động phòng chống, hạn chế thấp nhất thiệt hại do châu chấu tre gây ra trong thời gian tới, Bộ NNPTNT đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Sở NNPTNT, Ủy ban nhân các huyện, xã và các cơ quan, đơn vị chuyên môn điều tra phát hiện sớm các ổ châu chấu trên địa bàn và tổ chức phun trừ ngay khi châu chấu còn non; theo dõi chặt chẽ tình hình châu chấu tre (thời gian phát sinh, phạm vi gây hại, hướng di chuyển, các điểm châu chấu co cụm,...) để chủ động tổ chức phòng trừ, không để bùng phát trên diện rộng.

Châu chấu lưng vàng bám đầy, cắn phá lá ngô của bà con nông dân xã Mường Chanh, huyện Mường Lát (Thanh Hóa) - Ảnh: BÌNH AN

Các địa phương, đặc biệt là các huyện, xã nơi châu chấu tre thường xuyên xuất hiện cần chủ động xây dựng phương án, kế hoạch, dự trù nguồn ngân sách, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vật tư, nhân lực, sẵn sàng cho công tác phòng trừ châu chấu tre.

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông địa phương phối hợp với các cơ quan chuyên môn để thông tin tuyên truyền, hướng dẫn chủ rừng và người dân kiểm tra sự xuất hiện của châu chấu tre và chủ động thực hiện các biện pháp xử lý châu chấu kịp thời, hiệu quả, tránh tình trạng phun thuốc hóa học tràn lan gây lãng phí thuốc và ảnh hưởng đến môi trường sinh thái.

Chỉ đạo đồn biên phòng các khu vực giáp biên giới phối hợp với Sở NNPTNT, UBND các huyện trong công tác trao đổi thông tin về tình hình châu chấu tre tại các vùng giáp biên.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn duy trì hệ thống thông tin, báo cáo từ địa phương lên trung ương theo quy định để phối hợp chỉ đạo kịp thời.

Bộ NNPTNT cũng chỉ đạo Cục Bảo vệ thực vật làm đầu mối tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn địa phương thực hiện các giải pháp kỹ thuật trong phòng, chống châu chấu tre; Đôn đốc việc kiểm tra, giám sát, điều tra phát hiện và công tác phòng trừ châu chấu tre tại các tỉnh, thành phố; Tổng hợp, báo cáo Bộ về tình hình phát sinh, diễn biến châu chấu tre gây hại cây trồng và công tác chỉ đạo phòng chống tại các tỉnh thành.

Cục Trồng trọt, Cục Lâm nghiệp và Cục Kiểm Lâm Phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật và các địa phương kiểm tra, giám sát việc điều tra phát hiện và công tác phòng trừ châu chấu tre tại các tỉnh, thành phố; hỗ trợ địa phương trong công tác điều tra phát hiện, dự báo và hướng dẫn phòng trừ châu chấu tre.

Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam: Chỉ đạo các Viện thành viên phối hợp với Cục Bảo vệ thực vật để nghiên cứu đặc điểm sinh học, đề xuất các biện pháp kỹ thuật phòng chống châu chấu tre hiệu quả, an toàn.