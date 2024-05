Hàng vạn con châu chấu tre lưng vàng "tấn công" cây trồng: Sở NNPTNT Lạng Sơn cảnh báo nguy cơ gì?

Châu chấu tre lưng vàng tấn công hơn 10ha cây trồng

Những ngày qua, trên địa bàn xã Thiện Hòa (huyện Bình Gia), xã Đại Đồng và xã Khánh Long (huyện Tràng Định) đã xuất hiện đàn châu chấu tre lưng vàng với mật độ cao.

Theo thống kê sơ bộ của Sở NNPTNT tỉnh Lạng Sơn, tính đến ngày 30/5, diện tích tre, vầu và cây trồng bị châu chấu tre lưng vàng gây hại là 11,6ha. So với ngày ngày 29/5, mật độ châu chấu gây hại đã giảm do thời tiết có mưa to, châu chấu không di chuyển được nên người dân dùng vợt bắt diệt trừ.

Cụ thể, tại 2 thôn Ba Biển và Thâm Khôn của xã Thiện Hòa, châu chấu gây hại cục bộ tại bờ tre ven suối, một số ruộng lúa, ngô gần bờ tre, diện tích nhiễm khoảng 1ha; mật độ trung bình 50-60 con/m2; cao 100-120 con/m2.

Tại thôn Yên Hùng của xã Thiện Hoà, châu chấu gây hại trên rừng vầu, tre; mật độ 100-150 con/bụi, cao 200 - 400 con/bụi. Diện tích nhiễm châu chấu lưng vàng khoảng 10ha.

Còn tại 2 xã Đại Đồng và Khánh Long của huyện Tràng Định, châu chấu tre lưng vàng gây hại trên cây ngô, mật độ trung bình 30-50 con/m2, cao 80 - 120 con/m2, cục bộ 150-200 con/m2 . Diện tích nhiễm châu chấu lưng vàng khoảng 0,6 ha.

Châu chấu tre lưng vàng xuất hiện dày đặc trên các loại cây trên rừng. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Về biện pháp phòng trừ châu chấu tre lưng vàng, Sở NNPTNT tỉnh Lạng Sơn cho biết chỉ có cách phun thuốc bảo vệ thực vật để diệt trừ.

Ngày 30/5, Sở NNPTNT đã chỉ đạo Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phối hợp với UBND huyện Bình Gia đến kiểm tra địa bàn xã Thiện Hòa và đồng thời hướng dẫn nhân dân phun thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ

Cụ thể, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bình Gia hướng dẫn nhân dân tiến hành phun trừ bằng một trong các loại thuốc; tổ chức thành lập các tổ, đội dịch vụ phun tập trung, dùng bình phun ắc quy hoặc máy động cơ phun bao vây xung quanh ổ dịch, phun cuốn chiếu từng khu vực.

Cảnh báo nguy cơ hình thành ổ dịch châu chấu

Tuy nhiên, theo Sở NNPTNT tỉnh Lạng Sơn, dự báo trong thời gian tới, thời tiết nắng nóng xen kẽ mưa rào là điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển của châu chấu, tiềm ẩn nguy cơ hình thành những ổ dịch gây hại cho nhiều loại cây trồng.

Châu chấu tre lưng vàng di chuyển xuống gần khu vực trường học. Ảnh: Báo Lạng Sơn

Do đó, đối với địa bàn đang xuất hiện châu chấu gây hại, Sở NNPTNT tỉnh Lạng Sơn đề nghị các lực lượng chức năng cần thực hiện phun trừ bao vây các ổ dịch bằng thuốc hóa học. Sau khi phun, các lực lượng tiếp tục phối hợp rà soát để xác định diện tích nhiễm, tuyên truyền người dân thường xuyên thăm đồi rừng, thăm đồng để phát hiện kịp thời, báo chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn có biện pháp xử lý và tuyên truyền người dân chủ động phun trừ khi phát hiện diện tích cây nông nghiệp bị nhiễm châu chấu.

Lưu ý, diện tích rừng tre, vầu tự nhiên, do cây chằng chịt, rậm rạp, không có lối đi nên cần ưu tiên phun trừ ở những diện tích rừng bị châu chấu gây hại với mật độ cao. có đường đi.

Đối với địa bàn giáp ranh có nguy cơ châu chấu di chuyển khi hết nguồn thức ăn, Sở NNPTNT tỉnh Lạng Sơn đề nghị các lực lượng chức năng cần tăng cường điều tra, phát hiện, dự báo khả năng phát sinh, phát triển của loài châu chấu, chủ động phương án phòng trừ kịp thời, đặc biệt chú ý những điểm đã gây hại nặng những năm trước; theo dõi, xác định vị trí di chuyển của châu chấu tre để có biện pháp xử lý.

Các lực lượng cơ sở (Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Phòng NNPTNT, Hạt Kiểm lâm, khuyến nông viên, cán bộ nông lâm cơ sở...) phối hợp tăng cường kiểm tra, thông tin tuyên truyền về mức độ nguy hại của châu chấu tre và hướng dẫn người dân thường xuyên kiểm tra đồi rừng (tre, nứa, vầu, ...), đồng ruộng, khu vực bìa rừng, khe dọc, nhằm phát hiện sớm và phòng trừ hiệu quả các ổ dịch.

Trước đó, ngày 29/5, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 2648/VP-KT về việc kiểm tra, chỉ đạo các biện pháp ngăn chặn tác hại của đàn châu chấu đối với hoa màu trên địa bàn xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở NNPTNT chỉ đạo cơ quan chuyên môn, cử cán bộ kỹ thuật khẩn trương kiểm tra hiện trường, hướng dẫn người dân biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu tác hại của đàn châu chấu đến hoa màu, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân; chủ động tham mưu, báo cáo đề xuất UBND tỉnh nội dung vượt thẩm quyền.