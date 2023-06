Chạy đua với xe lắp ráp, MG Việt Nam tung ưu đãi lớn tháng 6/2023 khi khách hàng mua xe

Loạt xe MG được ưu đãi lớn

MG5 và ZS được ưu đãi lớn. Ảnh MG Việt Nam.

Trong thời gian tới, các dòng xe sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ được áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ từ Chính phủ. Do đó, các mẫu xe nhập khẩu cũng đang gấp rút chạy đua nhằm kích cầu tiêu dùng với các chính sách hỗ trợ khách hàng khách nhau.

Trong đó, MG Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi lớn dành cho khách hàng mua các dòng xe của thương hiệu này trong tháng 6/2023, cụ thể như sau:

Mẫu xe Giá bán lẻ đề xuất (VND) (Đã bao gồm VAT) Ưu đãi All New MG5 1.5L LUX 588.000.000 - Hỗ trợ 100% phí trước bạ cho phiên bản màu Vàng - Hỗ trợ 50% phí trước bạ cho các phiên bản màu còn lại. All New MG5 1.5L STD 523.000.000 Hỗ trợ 50% phí trước bạ MG ZS LUX+ 638.000.000 Hỗ trợ 50% phí trước bạ MG ZS COM+ 588.000.000 Hỗ trợ 50% phí trước bạ MG ZS STD+ 538.000.000 Hỗ trợ 50% phí trước bạ

Lưu ý: Chương trình áp dụng cho các mẫu xe sản xuất năm 2022.

Ngoài ra, MG Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai chương trình QUÀ TẶNG TRI ÂN khi khách hàng mua xe thông qua Hệ thống Đại lý phân phối chính hãng, bao gồm:

- 5 năm bảo hành không giới hạn số km

- 5 năm dịch vụ cứu hộ MG Care 24/7

Để biết thêm chi tiết về chương trình khuyến mại, khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp 32 Đại lý chính hãng của MG trên toàn quốc. Khách hàng cũng có thể xem trước các mẫu xe mới và đặt lịch lái thử thông qua Showroom Online tại địa chỉ: https://mgmotor.com.vn/online-showroom.html.

MG5 và ZS thu hút người dùng nhờ thiết kế bắt mắt

Ở thị trường việt Nam, MG5 ra mắt từ tháng 3/2022 gây ấn tượng với người dùng với thiết kế đẹp mắt, đầy đủ tiện nghi, vận hành thú vị êm ái, mức giá hấp dẫn, MG5 là sự lựa chọn lý tưởng phù hợp cho những người trẻ theo đuổi phong cách sống hiện đại, yêu thích Công nghệ cao, Thời trang và tìm kiếm những giá trị khác biệt.

Xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế BRIT DYNAMIC, MG5 có một vẻ ngoài hiện đại và thể thao, thu hút sự chú ý của công chúng với phong cách coupe đầy lôi cuốn cùng nhiều tính năng tiện nghi và công nghệ cao, hứa hẹn mang lại cho khách hàng những trải nghiệm lái xe tuyệt vời.

MG5 là xe Sedan hạng C có thiết kế thể thao. Ảnh Khải Phạm.

Vô-lăng đa chức năng tích hợp điều chỉnh 3 chế độ lái, ghế lái thể thao chỉnh điện 6 hướng ôm vào người lái, cửa sổ trời với diện tích 0.32m2, màn hình giải trí 10'' với độ phân giải Full-HD, được kết nối với Apple CarPlay và Android Auto giúp nâng cao trải nghiệm trên mỗi hành trình. Tính thể thao của MG5 không chỉ thể hiện ở trong ngôn ngữ thiết kế, mà còn có thể cảm nhận rõ ràng khi ngồi sau vô lăng.

Chiếc xe hạng C này sở hữu khối động cơ 1.5L với công suất cực đại 112 mã lực và mô-men xoắn cực đại 150Nm tại 4,500 vòng/phút, cho phép xe đạt được vận tốc tối đa 180km/h. Bên cạnh đó, MG5 còn đem lại cảm giác an tâm với hơn 20 tính năng an toàn chủ động và an toàn bị động được tích hợp trên xe.



MG ZS là xe SUV hạng B có giá bán hấp dẫn. Ảnh Khải Phạm.

Trong khi đó, MG ZS là chiếc xe dành cho khách hàng đang tìm kiếm một chiếc xe gầm cao cỡ nhỏ với nhiều tính năng hiện đại và an toàn. Ngoài việc sở hữu chiều rộng 1.809mm hàng đầu trong phân khúc, MG ZS còn có cửa sổ trời toàn cảnh lớn, chiếm đến 90% diện tích trần xe với 7 chế độ mở.

Bên trong khoang lái rộng rãi, MG ZS sở hữu với nhiều tiện ích như màn hình giải trí 10-inch Full HD kết nối với Apple CarPlay và Android Auto, màn hình ảo Virtual Cockpit 7'', vô lăng D-cut bọc da, ghế thể thao chỉnh điện 6 hướng, cửa sổ trời với diện tích 0,32m2 với 4 chế độ điều chỉnh, cùng điều hòa nhiệt độ với 8 cửa gió, tính năng lọc bụi mịn PM2.5…

Về mặt an toàn, MG ZS đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCap và được trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn, bao gồm Hệ thống ổn định thân xe điện tử, Kiểm soát phanh ở góc cua, Hệ thống kiểm soát độ bám đường Phanh tay điện tử, Auto Hold, Camera 360, Cảm biến áp suất lốp trực tiếp,..