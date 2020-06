Cháy khách sạn công đoàn, cô gái tử vong, nam giáo viên bị thương

Khu vực căn phòng xảy ra cháy

Ngày 27/6, cơ quan Công an quận Bình Thạnh vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ cháy khách sạn Công Đoàn Thanh Đa (phường 27, quận Bình Thạnh) khiến người phụ nữ tên H.T.P.A. (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) tử vong và giáo viên người nước ngoài là P.M.J. (66 tuổi, quốc tịch New Zealand) bị thương, phải cấp cứu.

Trước đó, chiều 26/6, người dân sinh sống gần khách sạn Công Đoàn Thanh Đa phát hiện khói lửa bốc lên từ một căn phòng của khách sạn này nên hô hoán, thông báo. Nhiều người dùng nước và bình chữa cháy mini tiếp cận đám cháy nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng PCCC quận Bình Thạnh điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai dập lửa.

Sau 10 phút, đám cháy được dập tắt. Qua kiểm tra lực lượng phát hiện có 1 người chết được xác định là chị H.T.P.A. và giáo viên người nước ngoài là P.M.J. bị thương, phải cấp cứu.

Diện tích bị cháy khoảng 9m2.

Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa được xây dựng từ năm 1977, có tổng cộng 346 phòng. Dãy nhà xảy ra cháy cao 5 tầng.