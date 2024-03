Cháy kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam

Cụ thể, thông tin từ Công an TP.Hà Nội, khoảng 20 giờ 47 phút ngày 19/3/2024, một vụ cháy đã xảy ra tại kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam, Khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, huyện Đông Anh.

Ngay khi tiếp nhận thông tin ban đầu, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP.Hà Nội đã điều động 04 xe chữa cháy của Công an huyện Đông Anh và Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Khu vực số 3 - Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an TP.Hà Nội xuống hiện trường tổ chức triển khai chữa cháy.

Vụ cháy kho linh kiện thuộc Công ty TNHH Hoya Glass Disk Việt Nam không gây thiệt hại về người. Ảnh: CACC

Cùng với đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ cũng điều động 1 xe chỉ huy chữa cháy, cùng 1 xe tải chở phương tiện đến hiện trường để chỉ huy chữa cháy.

Theo nhà chức trách, khu vực xảy cháy là kho để vật tư, máy móc, có diện tích khoảng 100 m2, được nối thông với khu vực nhà xưởng sản xuất, có diện tích gần 2000m2.

Nhận định tình hình đám cháy không có người mắc kẹt, tuy nhiên diễn biến phức tạp, có khả năng cháy lan do chất cháy chủ yếu là các nguyên liệu dễ bắt cháy, vận tốc cháy lan nhanh (túi lọc máy rửa, bàn chải nhựa vệ sinh máy móc, túi cuộn ni long,…), Chỉ huy Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương chỉ đạo các mũi khai thác nguồn nước, tấn công tiếp cận, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận, đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an xã đảm bảo an ninh trật tự khu vực xảy cháy.

Sau một thời gian nỗ lực chữa cháy, đến 22 giờ 27 phút cùng ngày, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ phối hợp lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành Khu công nghiệp và lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở dập tắt hoàn toàn, qua đó bảo vệ không để ngọn lửa cháy lan sang khu vực nhà xưởng gần 2000m2.

Theo thống kê ban đầu, không có người bị nạn; tổng diện tích khu vực xảy cháy khoảng 20m2. Nguyên nhân của vụ cháy ban đầu đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.