Thông tin mới vụ cháy hơn 200 xe máy tại trụ sở công an ở Bình Thuận

Qua xác minh sơ bộ ban đầu, nguyên nhân gây ra vụ cháy là do một chiến sĩ nghĩa vụ sơ suất vứt tàn thuốc ở khu vực bãi xe, sau đó gió cuốn tàn thuốc vào đúng vị trí hút xăng gây cháy.

Đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. (Ảnh: Phước Tuần)

Theo đại tá Liêm, cơ quan chức năng sẽ thành lập hội đồng giám định, giá trị thiệt hại tài sản. Dựa vào giấy tờ xe, biên bản vi phạm, hội đồng giám định, đánh giá lại giá trị chính xác của từng loại xe của người dân theo đúng quy định pháp luật.

"Trước mắt, pháp nhân bồi thường thiệt hại của người dân là Công an huyện Tánh Linh. Còn hướng xử lý tiếp theo của cá nhân, tập thể liên quan sẽ được cơ quan chức năng điều tra, kết luận", ông Liêm nói.

Người dân có thiệt hại về xe máy bị tạm giữ sẽ được Công an huyện Tánh Linh hướng dẫn các thủ tục theo quy định pháp luật để làm hồ sơ nhận đền bù.

Liên quan vụ cháy này, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã yêu cầu Công an tỉnh xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Đồng thời, mở đợt tổng rà soát việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại trụ sở công an cấp huyện, nhất là các nhà tạm giữ tang vật phương tiện để có biện pháp chấn chỉnh, đảm bảo an toàn, không để xảy ra vụ việc tương tự.

Qua đánh giá sơ bộ, vụ cháy gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng (chỉ tính riêng xe máy), chưa kể một loạt công trình phụ cận, đường dây điện truyền tải thông tin hư hại.

Theo luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), nếu cơ quan có thẩm quyền kết luận nguyên nhân gây cháy do sự kiện bất khả kháng, nơi ra quyết định tạm giữ, tịch thu phương tiện xe nêu trên không phải chịu trách nhiệm bồi thường theo khoản 2, Điều 584, Bộ luật Dân sự 2015. Còn nếu xác định việc gây cháy không phải do sự kiện bất khả kháng, có hành vi phá hoại hoặc bất cẩn của cá nhân nào đó, cơ quan ra quyết định tạm giữ vẫn phải bồi thường cho các chủ phương tiện, sau đó mới khởi kiện cá nhân gây cháy để yêu cầu đền bù thiệt hại. Trường hợp có căn cứ cho thấy đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trên thực tế khi công an tạm giữ xe vi phạm thường không ghi vào biên bản tình trạng xe cũ hay mới, hư hỏng ra sao. Vì thế, theo ông Nghĩa để định giá mỗi chiếc xe trước khi bị cháy có giá trị bao nhiêu để làm căn cứ bồi thường là cả một vấn đề. Mặt khác, nếu bãi giữ xe được mua bảo hiểm, cơ quan bảo hiểm sẽ là đơn vị đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho các chủ sở hữu xe.