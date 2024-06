Cháy nhà dân lúc rạng sáng ở ngõ Trại Cá, phố Trương Định, Hà Nội

Sáng 14/6, lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân ở phố Trương Định. Vị này cho biết hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường.

Thông tin ban đầu từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Hà Nội, khoảng 3h58 cùng ngày, tại nhà dân ở số 9 ngách 176 ngõ Trại Cá, phường Trương Định, xảy ra cháy.

Do xử lý kịp thời nên đám cháy chỉ lan khoảng 8m2 khu vực phòng ngủ tầng 2.

Được biết, công trình gồm 2 khối nhà, khoảng sân sinh hoạt chung, khối 1 có 1 tầng làm kho để đồ, khối 2 cao 3 tầng. Nguyên nhân cháy ban đầu có thể do chập điện.

Vụ cháy nhà dân ở ngõ Trại Cá, phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng xảy ra lúc rạng sáng. Ảnh: Q.T.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại khu vực tầng hai ngôi nhà, kèm theo khói đen bốc nghi ngút.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận Hai Bà Trưng đã nhanh chóng phối hợp cùng người dân, tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng xử lý dập tắt đám cháy, an toàn.

Do ngôi nhà xảy ra cháy nằm nằm trong ngõ nhỏ nên lực lượng chức năng phải nối dây bơm nước từ đầu ngõ vào để chữa cháy. Khoảng hơn 4h, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn.