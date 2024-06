TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Lao vào nhà hàng xóm đâm 2 người thương vong; bắt doanh nhân "La Điên"

Nam thanh niên lao vào nhà hàng xóm đâm 2 người thương vong

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/6, theo thông tin từ Công an huyện Hòa Bình (tỉnh Bạc Liêu) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng, khiến 2 người thương vong.



Đối tượng Lê Thanh Nguyện tại cơ quan Công an huyện Hòa Bình. Nguồn: Báo Bạc Liêu

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 10h30 ngày 13/6, Lê Thanh Nguyện (29 tuổi, ngụ ấp Bình Minh, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hoà Bình) cầm dao qua nhà ông N.M.H (ở xéo cửa nhà của Nguyện).



Khi đến nhà ông H, Nguyện bất ngờ dùng dao đâm vào vùng ngực của ông H và bà L.T.V (nhà ở cạnh bên nhà ông H) gây thương tích. Sau đó, được người nhà ông H ngăn cản, nên Nguyện bỏ đi về nhà của mình.

Ngay sau đó, ông H và bà V được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Hoà Bình. Tại đây, qua thăm khám cho thấy, ông H có vết thương ở vùng ngực phải, do vết thương quá nặng ông H đã tử vong tại bệnh viện.

Còn bà V cũng có vết thương ở ngực phải và trên cổ tay phải. Sau khi được sơ cứu đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu để tiếp tục điều trị.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Hòa Bình đã cử cán bộ đến ghi nhận hiện trường, đồng thời bắt giữ Nguyện khi anh ta đang ở nhà của mình.

Bắt doanh nhân "La Điên" ở Thái Bình

Như Dân Việt đã đưa tin, trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra trên địa bàn huyện Kiến Xương (Thái Bình), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Sơn La (sinh năm 1957, tên thường gọi "La Điên"), thường trú tại Khu Vincom, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự.

"La Điên" bị cáo buộc móc nối, chi phối cán bộ, cơ quan chức năng làm trái quy định của pháp luật về đất đai.

Lực lượng chức năng khám nhà "La Điên" vào tối 12/6. Ảnh: Giao Thông

Theo nhà chức trách, "La Điên" có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Về hoạt động kinh doanh, năm 2005 "La Điên" thành lập và làm Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La (địa chỉ tại đường Lê Lợi, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình).

Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La là công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài nhà nước. Công ty này kinh doanh đến 53 ngành nghề như sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; sản xuất sợi; sản xuất vải dệt thoi; hoàn thiện sản phẩm dệt; sản xuất hàng dệt sẵn trừ trang phục; sản xuất thảm, chăn, đệm; may trang phục trừ trang phục từ da lông thú; khai thác, xử lý và cung cấp nước; thoát nước và xử lý nước thải; thu gom rác thải không độc hại; thu gom rác thải độc hại; xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh La còn xây dựng nhà để ở; xây dựng nhà không để ở; xây dựng công trình đường sắt; xây dựng công trình đường bộ, công trình điện, công trình cấp thoát nước, công trình viễn thông, công trình khai khoáng; nhà hàng và các dịch vụ ăn uống; kinh doanh bất động sản…

Công ty này cũng bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; đại lý, môi giới, đấu giá (đại lý kinh doanh xăng dầu"; bán buôn thực phẩm; bán buôn đồ uống.

Doanh nghiệp của "La Điên" chủ yếu kinh doanh vận tải hành khách đường bộ bằng ô tô theo tuyến cố định và hợp đồng. Công ty này nổi tiếng với thương hiệu nhà xe Mạnh La, chuyên chạy các tuyến từ Thái Bình đi một số tỉnh, thành trên cả nước.

Bắt nữ phạm nhân 24 tuổi trốn khỏi Trại giam số 6 của Bộ Công an

Ngày 13/6, trao đổi với phóng viên Dân Việt, lãnh đạo UBND xã Thanh Mỹ (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) cho biết, trong đêm lực lượng chức năng đã truy bắt thành công một nữ phạm nhân trốn khỏi Trại giam số 6 của Bộ Công an.



Thông tin nữ phạm nhân Lê Thị Hiền.

Theo đó, chiều 12/6, nữ phạm nhân Lê Thị Hiền (SN 2000, trú tại huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) lợi dụng sơ hở đã trốn khỏi Trại giam số 6 của Bộ Công an đóng tại địa bàn huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.

Thời điểm bỏ trốn, Lê Thị Hiền đang thụ án 3 năm 6 tháng tù tại Phân trại 1 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngay sau đó, Trại giam số 6 cùng lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức truy bắt nữ phạm nhân bỏ trốn. Xã Thanh Mỹ cũng huy động lực lượng công an tham gia truy bắt. Đồng thời, UBND xã Thanh Mỹ thông báo cho quần chúng nhân dân về thông tin nữ phạm nhân. Nghi phạm để tóc ngắn, lông mày rậm, dáng người thấp.

Đến khoảng 23h ngày 12/6, nữ phạm nhân bị bắt ở khu vực gần Trại giam số 6.

Bắt 1 Phó Chủ tịch huyện ở Nghệ An

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Ban Quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Lợi (SN 1978, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp) và Nguyễn Văn Khoa (SN 1983, Giám đốc Công ty cổ phần môi trường Việt Anh) để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Đức Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp (tỉnh Nghệ An). Ảnh: CANA

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có tình trạng lập khống báo cáo đánh giá hiện trạng môi trường để thanh toán tiền ngân sách, gây thiệt hại cho Nhà nước. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng xác lập chuyên án, tập trung lực lượng xác minh, đấu tranh làm rõ.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Ban Quản lý các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Công bố quyết định khởi tố và đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Công ty cổ phần môi trường Việt Anh. Ảnh: CANA

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1984, chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND huyện Quỳ Hợp); Phạm Thị Giang (SN 1995, nhân viên Công ty cổ phần môi trường Việt Anh) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố, bắt giữ đối với Trần Đức Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳ Hợp và Nguyễn Văn Khoa - Giám đốc Công ty cổ phần môi trường Việt Anh để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đề nghị kỷ luật nữ Chủ tịch UBND huyện bị lừa 170 tỷ đồng, vì kê khai tài sản không trung thực

Như Dân Việt đã thông tin: Thực hiện quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức kỳ họp thứ 39, khóa XI để thông qua một số vụ việc kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Nai họp kỳ thứ 39. Nguồn: Báo Đồng Nai

Căn cứ Kết luận số 53-KL/UBKTTU, ngày 6/5/2024 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về xác minh tài sản, thu nhập đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, đề nghị thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương.

Qua kiểm điểm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, bà Nguyễn Thị Giang Hương có khuyết điểm, vi phạm: "kê khai tài sản không trung thực", vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Luật Phòng, chống tham nhũng và Quy định 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kiến nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Giang Hương theo thẩm quyền.

Liên quan đến vụ việc này, trước đó vào tháng 3/2024, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc bà Nguyễn Thị Giang Hương, Chủ tịch UBND huyện Nhơn Trạch bị nhóm lừa đảo công nghệ cao đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, lấy đi số tiền khoảng 170 tỷ đồng.

Cũng trong tháng 3/2024, tại buổi họp báo quý I/2024, đại diện Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an đã thông tin nhanh về vụ việc này. Theo đó, cơ quan công an đã khởi tố vụ án và đang tiến hành điều tra.