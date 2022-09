Bệnh viện đa khoa Thuận An, tỉnh Bình Dương nổ lực cấp cứu cho các nạn nhân vụ cháy quán karoke 3 tầng ở Bình Dương. Clip: Chinh Hoàng

Quán karaoke An Phú (TP.Thuận An, Bình Dương) có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, diện tích cháy khoảng 400m2 (khu vực tầng 2, 3), chất cháy chủ yếu vật liệu trang trí nội thất, gỗ.

Ngọn lửa lan nhanh tại khu tầng 2 và 3, khói đen bao trùm toàn bộ quán karaoke. Lúc này, các lối thoát và đường cầu thang đều bị ngọn lửa bít kín, buộc nhiều nhân viên và khách hát phải liều mình nhảy từ tầng cao xuống đất.

Nỗi đau dày xé tâm can

"Anh cháy đen nhẹm hết người, nhưng khuôn mặt, dáng người tôi vẫn nhận ra", chị Trần Thị Bích Vân (32 tuổi, quê Bình Định) kể về giây phút nhìn thấy chồng lần cuối.

Chưa tròn một năm ngày mất con gái lớn, nay chị Trần Thị Bích Vân (32 tuổi, quê Bình Định) lại phải ngồi chờ nhận thi thể 3 người thân trong vụ cháy là chồng, em trai và anh rể. Nổi đau như dày xé tâm can chị.

Chị Trần Thị Bích Vân vợ của 1 trong 33 nạn nhân xấu số khi hát karaoke ở An Phú. Ảnh: Chinh Hoàng

Lững thững bước ra từ cổng Bệnh viện đa khoa Thuận An (TP.Thuận An, Bình Dương), chị Vân nước mắt giàn dụa vì cùng một lúc mất đi 3 người thân. Chồng, em trai và anh rể của chị là 3 trong số 33 nạn nhân không may tử vong trong vụ cháy tại quán karaoke An Phú.

Hơn 0h00 ngày 8/9, chị Vân vẫn đang làm những thủ tục cuối cùng để đưa chồng – anh Nguyễn Văn L. (37 tuổi) về quê Bình Định mai táng trong đêm.

Trong tiếng khóc nấc nói không thành lời, chị Vân với dáng người khắc khổ vẫn chưa hết bàng hoàng khi không ngờ cuộc hội ngộ của chồng, em trai, anh rể vào tối 6/9 lại đem đến bi kịch mang tên "tang gia".

Chuyến xe chở thi thể 3 nạn nhân gồm chồng và em trai và anh rể chị Vân. Ảnh: Chinh Hoàng

Chị Vân nhớ lại, hôm trước khi anh rể và em trai từ quê vào Bình Dương chơi và khám bệnh cho cháu, rồi sau đó về nhà của vợ chồng chị chơi. Sau buổi cơm tối, anh L cùng 2 người thân tới quán karaoke An Phú hát, rồi gặp nạn.

Chị Vân không ngừng rơi nước mắt khi kể về gia đình của mình. Clip: C.P

Hỏa hoạn xảy ra vào đêm khuya nên chị Vân không hay biết, sáng 7/9 vẫn đi làm bình thường. Đến 10 giờ 40 sáng cùng ngày, công ty thông báo anh L và người thân là nạn nhân xấu số mắc kẹt trong đám cháy, chị Vân bàng hoàng tới nhận thi thể.

Cú sốc liên tiếp mất người thân khiến chị tiều tụy, càng khó gượng dậy khi con gái lớn 5 tuổi của chị vừa qua đời vì bệnh ung thư não chưa bao lâu. Hiện chị Vân đã được phía dịch vụ karaoke bồi thường 30 triệu đồng, số tiền này vừa đủ để chị đưa thi thể chồng về quê mai táng.

Hỏi về những suy nghĩ, dự định khi không còn chồng bên cạnh chị Vân chỉ kịp thở dài: "Tương lai tôi và đứa con 8 tháng tuổi chưa biết phải sống sao...".

Nhóm bạn 5 người chỉ nhận diện được 2

Nhóm bạn 6 người của anh Trương Như Tư (quê Hà Nam) vào Bình Dương làm công nhân 2 năm nay, hôm 6/9 cả nhóm cùng rủ nhau đến quán karaoke An Phú để hát. Theo anh Tư, hôm đó 5 người đến sớm đã gặp chuyện không may, một người tới muộn may mắn thoát chết chạy về phòng trọ báo tin cho anh Tư.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke 3 tầng ở Bình Dương. Ảnh: Chinh Hoàng

Tức tốc anh Tư cùng người bạn thoát chết còn lại đến địa điểm quán karaoke An Phú để ngóng thông tin. Tuy nhiên, chỉ đứng cách xa quán 30m vì lúc này anh Tư cho hay phía bên ngoài rất nóng.

"Tôi và người bạn còn lại chỉ biết đứng xa hóng thông tin chứ không tài nào tiếp cận được hiện trường ngay lúc đó vì quá nóng", anh Tư bộc bạch.

Đã quá 00h ngày 7/8, đứng ở phía xa nhìn về nơi đặt thi thể của 5 người bạn, anh Tư không giấu được những giọt nước mắt.

Theo anh Hòa, 5 nạn nhân trong vụ cháy là bạn bè thân thiết cùng quê Hà Nam vào Bình Dương làm việc hơn 2 năm nay. Hôm xảy ra vụ việc, anh không có mặt ở đó, chỉ nhận được thông báo từ bạn may mắn thoát nạn.

Về việc nhận diện thi thể, anh Hòa chia sẻ, đến nay người thân chỉ mới nhận dạng được 2 thi thể, còn 3 thi thể phải dùng biện pháp nghiệp vụ để xác định.