Chelsea có thể bổ nhiệm HLV Pochettino trong tuần này

Mùa giải này, Chelsea thi đấu bết bát trên mọi đấu trường và chắn chắn không thể giành được danh hiệu nào. Ở Premier League, "The Blues" đang đứng thứ 11 với vỏn vẹn 39 điểm sau 31 trận. Khả năng họ giành vé dự cúp châu Âu mùa tới là cực thấp.

Sau khi sa thải HLV Graham Potter hôm 2/4 vừa qua, ông chủ Todd Boehly đã chọn trợ lý Bruno Saltor làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên, đúng 4 ngày sau, tỷ phú Mỹ đã quyết định lựa chọn cựu danh thủ Frank Lampard làm HLV tạm quyền.

HLV Pochettino sẽ dẫn dắt Chelsea ngay trong tuần này? Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, sau 4 trận đầu tiên dưới thời HLV Lampard, Chelsea đều thua (ghi 1 bàn và để lọt lưới 6 bàn). Điều đó khiến Todd Boehly cảm thấy rất thất vọng.

Theo tiết lộ của tờ The Sun, Todd Boehly đang cân nhắc khả năng "trảm" HLV Lampard ngay trong tuần này để bổ nhiệm nhà cầm quân mới dẫn dắt Chelsea dài hạn. Sau khi loại Julian Nagelsmann (tự do) và Luis Enrique (tự do), Boehly đang xem Mauricio Pochettino là ứng cử viên số một.

Sau khi chia tay Paris Saint-Germain hôm 5/7/2022, HLV Pochettino chưa nhận lời dẫn dắt bất cứ CLB nào. Vì vậy, Chelsea sẽ dễ dàng thương lượng với chiến lược gia người Argentina hơn so với những HLV đang dẫn dắt CLB hoặc ĐTQG nào.

Về phần mình, HLV Pochettino cũng rất hào hứng trước viễn cảnh được dẫn dắt Chelsea. Trước đây, nhà cầm quân 51 tuổi từng làm việc ở Premier League cùng Southampton (2013-2014), Tottenham (2014-2019).

Yếu tố giúp HLV Pochettino "ghi điểm" trong mắt Todd Boehly là ông hiểu rõ sự khốc liệt ở Premier League. Đồng thời, nhà cầm quân sinh năm 1972 thường xuyên tin dùng các cầu thủ trẻ và theo đuổi triết lý bóng đá tấn công.