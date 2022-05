Mỗi sáng, đi qua góc ngã ba Trương Định - Nguyễn An Ninh, khu vực đắc địa ngay trung tâm quận 1, gần sát chợ Bến Thành, nhiều người không khỏi chú ý đến một quán ăn tấp nập thực khách, ngồi kín vỉa hè. Đó là quán bún mọc Thanh Mai - địa chỉ ẩm thực hơn 40 năm ở Sài Gòn, nằm ở số 14 Trương Định.



Sài Gòn quán: Ngồi vỉa hè ăn tô bún mọc Thanh Mai giá 70.000 đồng

Quán bún mọc Thanh Mai có hai không gian để ngồi. Khu vực bếp liền với gian nhà nhỏ mặt tiền đường Nguyễn An Ninh, có bàn ghế kê cao, song không chứa xuể lượng khách đông. Do nằm đối diện cửa Tây chợ Bến Thành, đường Nguyễn An Ninh khá ngắn, hẹp nên ít người chú ý.

Để phục vụ thêm khách, quán kê thêm bàn ghế thấp trên vỉa hè bên mặt đường Trương Định. Chính vỉa hè này khách mới ngồi nhiều, người xe thường xuyên qua lại cũng dễ thấy khung cảnh tấp nập của quán.

Sài Gòn quán: Bún mọc Thanh Mai kê thêm bàn ghế thấp trên vỉa hè, dù vậy luôn kín chỗ vào buổi sáng. Ảnh: Nguyên Thịnh



Quán Thanh Mai chỉ phục vụ mỗi món bún mọc. Thành phần không thể thiếu trong tô bún tất nhiên là những viên mọc hấp dẫn, được chế biến từ giò sống, nấm mèo băm nhỏ, nêm nếm gia vị vừa ăn. Cách làm cơ bản là thế, song để có viên mọc chất lượng, thực khách muốn ghé ăn hoài, thì cũng không phải đơn giản.

Ngoài viên mọc, tô bún đầy đủ ở đây còn có sườn non cùng 5 loại chả khác nhau. Thành phần cơ bản cho các loại chả thì giống viên mọc, chỉ điều chỉnh một chút về gia vị hay hình thức là có ngay thêm một loại chả. Ở đây có chả chiên viên tròn, chả cây, chả quế và chả lụa xắt miếng, lạ nhất có lẽ là miếng chả bì với lớp bì giòn bao quanh.

Sài Gòn quán: Tô bún mọc Thanh Mai bên hông chợ Bến Thành đầy ắp các loại chả khác nhau. Ảnh: Nguyên Thịnh



Đến quán bún mọc Thanh Mai, thực khách có thể gọi tô lớn giá 70.000 đồng, tô nhỏ giá 65.000 đồng.

"Giá tiền chênh lệch không bao nhiêu, nhưng thực sự tô lớn lượng nhiều hơn hẳn. Sức ai ăn ít có thể ăn không hết. Tô bún ở đây khá đầy đặn. Điều mình thích là ngoài viên mọc còn có nhiều loại chả khác nhau, lại có thêm miếng sườn non hầm mềm, ăn ngon", Bích Vân (thực khách ngụ quận 3) chia sẻ.

Tô bún mọc Thanh Mai có nước lèo ngọt thanh, được hầm từ xương ống và sườn non. Một điểm đặc biệt là nước lèo có nổi lên lớp váng mỡ với thịt mỡ xay nhuyễn li ti, đem lại vị beo béo đặc trưng.

Nếu muốn tô bún thêm đậm đà, thực khách có thể nêm vào một ít mắm tôm. Ăn kèm là giá sống, rau muống, bắp chuối bào, rau thơm, chanh ớt đầy đủ.

Quán bún mọc có mặt hơn 40 năm ở Sài Gòn

Quán bún mọc Thanh Mai được ghép tên hai vợ chồng chủ quán - cô Mai và chú Thanh. Theo chủ quán chia sẻ, địa chỉ ẩm thực này bắt đầu hoạt động từ đầu năm 1980, ban đầu chỉ là một gánh nhỏ, sau có được mặt bằng ngay góc Trương Định để mở quán tươm tất hơn.

Sài Gòn quán: Gian bếp để mở, nhìn vào thấy ngay cả khay đầy ắp các loại chả xắt miếng tại bún mọc Thanh Mai. Ảnh: Nguyên Thịnh

Biển tên quán để là "bún mộc", trong khi cách viết phổ biến hiện nay là "bún mọc". Về tên món ăn, cũng từng có tranh luận. Người thì cho rằng món ăn xuất xứ từ làng Mọc, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội, nên phải gọi là "mọc". Người khác lại nói "mộc" chính là viên "mộc" làm từ giò sống, mộc nhĩ (nấm mèo).

Tại quán bún mọc Thanh Mai, gian bếp để mở, nhìn vào thấy ngay cả khay đầy ắp các loại chả, xắt miếng vừa ăn. Nồi nước lèo to, nóng hổi, lúc nào cũng có nhân viên đứng múc không ngơi tay.

"Mình thấy quán luôn bày sẵn một loạt tô bún, trong đó đã có đủ bún, chả, mọc, sườn, chỉ cần khách gọi là chan thêm nước lèo rồi dọn ra. Vậy mà những lúc khách quá đông, thấy nhân viên cũng "chạy" không kịp. Như mình, mình phải ngồi đợi hơi lâu một chút", chú Minh Tùng (thực khách ngụ quận Bình Thạnh) cho biết.

Nếu đến TP.HCM, ghé thăm chợ Bến Thành vào sáng và trưa, bạn nên ghé thử điểm đến nổi tiếng này. Ảnh: Nguyên Thịnh

Mở cửa từ 6h sáng đến quá trưa, quán bún mọc Thanh Mai đông khách một phần là nhờ người Sài Gòn đến ăn quán quen, phần khác là nhờ lượng khách du lịch.

Quán nằm ở ngay khu vực tập trung khá nhiều khách sạn, nên du khách lưu trú gần đó cũng tiện ghé ra. Trước đại dịch Covid-19, lượng khách nước ngoài đến quán cũng khá đông, để thưởng thức hương vị ẩm thực lâu năm ở Sài Gòn.

Ngoài bún mọc, quán Thanh Mai còn phục vụ nhiều loại nước giải khát đáp ứng nhu cầu thực khách. Ở đây, giá giữ xe là 5.000 đồng/chiếc. Nhiều thực khách xem đây là điểm trừ. Những lúc khách quá đông, quán phục vụ cũng chưa thật tươm tất.