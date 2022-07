Nghi phạm vụ án mạng nghiêm trọng ở Nghệ An có bệnh án tâm thần

Chiều 12/7, Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng cùng ngày tại xã Nghĩa Thái (huyện Tân Kỳ, Nghệ An), khiến 1 người chết, 3 người bị thương.

Theo đó, khoảng 4 giờ ngày 12/7, Lương Văn Thảo (39 tuổi, ngụ xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái) mang theo 1 con dao (loại dao phát rẫy) lần lượt chạy đến 3 nhà hàng xóm rồi chém loạn xạ vào nhà, vào cửa sổ và vào bất cứ người nào mà Thảo gặp.

Nghi phạm vụ án mạng nghiêm trọng ở Nghệ An sau khi bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Sự việc chỉ dừng lại khi Thảo bị một công an viên và người dân khống chế, bắt giữ.

Hậu quả của vụ án mạng này đã khiến 1 người phụ nữ tử vong, 3 người khác bị thương.

Hiện, Cơ quan CSĐT đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lương Văn Thảo. Cũng theo cơ quan công an, Thảo có bệnh án tâm thần từ năm 2019.

Mắc bệnh tâm thần có bị xử lý hình sự?

Sau thông tin này, nhiều bạn đọc đặt câu hỏi, hậu quả của vụ việc là đặc biệt nghiêm trọng nhưng nghi phạm có bệnh án tâm thần thì có bị xử lý hình sự?

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Lê Hoàng Lan (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, theo quy định pháp luật, pháp luật hiện hành có quy định tình trạng không có năng lực, trách nhiệm hình sự là người thực hiện hành vi thực sự nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức; hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Còn tại khoản 2, Điều 49 Bộ Luật hình sự 2015 quy định, người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng đã lâm vào tình trạng quy định tại khoản 1, trước khi bị kết án sẽ được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và sau khi khỏi bệnh, người đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo vị luật sư, để xử lý trách nhiệm hình sự đối với người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, cơ quan tố tụng cần phải xác định được năng lực trách nhiệm hình sự của người đó.

Trường hợp tại thời điểm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi không có năng lực trách nhiệm hình sự sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự.

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên của pháp luật, căn cứ vào vụ việc, cơ quan tố tụng cần phải tiến hành các thủ tục để giám định tâm thần đối nghi phạm Thảo.

Căn cứ vào kết luận giám định, cơ quan tố tụng sẽ áp dụng hình phạt hoặc biện pháp khác đối với người thực hiện hành vi giết người.

Trong trường hợp Hội đồng y khoa cấp có thẩm quyền kết luận giám định nghi phạm bị mất năng lực hành, lúc này Thảo sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

"Trường hợp có kết luận của hội đồng giám định y khoa kết luận, nghi phạm chỉ bị hạn chế năng lực hành vi sẽ vẫn có thể bị truy cứu. " – luật sư Lan nói.

Đối với trách nhiệm dân sự, người đại diện hợp pháp của người tâm thần sẽ phải thay người phạm tội chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về dân sự cho nạn nhân, gia đình của nạn nhân.