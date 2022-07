Nhóm đối tượng quá khích ở Nghệ An tấn công, bắt giữ một công an, làm bị thương 5 người

Một số đối tượng quá khích tại xóm Bình Thuận (xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) bị kích động, xúi giục, đã sử dụng gạch, đá, chai lọ, gậy gộc, dùng cả chai chứa xăng tấn công, bắt giữ 1 cán bộ công an, làm 5 công an bị thương.

Tối ngày 13/7, Công an tỉnh Nghệ An phát đi thông cáo báo chí về việc bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ thi công Dự án WHA. Nội dung mà công an tỉnh Nghệ An phát thông báo mục đích cho cán bộ và nhân dân biết, dự án WHA Industrial Zone 1 Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 22/5/2017, với tổng diện tích giai đoạn 1 là 148ha. Trong đó, đồng ý thu hồi đoạn đường giao thông cũ (dài 520m) cắt ngang Khu công nghiệp WHA và yêu cầu xây dựng 1 con đường thay thế (RN1) dài 740m, mặt đường rộng 6,5m, lề đường rộng 1m, làm bằng bê tông, có đèn chiếu sáng, cây xanh đảm bảo an toàn, sạch sẽ phục vụ người các xóm Khánh Thiện, Bình Thuận, Rú Thần của xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc) lưu thông. Chiến sĩ công an bị thương do các đối tượng quá khích tấn công. Ảnh: CANA Hiện nay, con đường mới RN1 đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Quá trình triển khai thực hiện dự án, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc và doanh nghiệp WHA đã thực hiện đầy đủ, đúng quy trình về giải phóng mặt bằng; quan tâm, hỗ trợ về chế độ, chính sách cho người dân các xóm Khánh Thiện, Bình Thuận, xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc và được đông đảo quần chúng nhân dân trên địa bàn đồng tình, ủng hộ. Xác định dự án WHA là dự án kinh tế trọng điểm, góp phần quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An. Để triển khai, thi công dự án theo đúng tiến độ đề ra, sáng ngày 13/7/2022, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Lộc và doanh nghiệp WHA tiếp tục thi công các hạng mục của dự án. Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thi công, có khoảng 300 người dân xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận đã kéo đến để phản đối, cản trở việc thi công.

Dự án WHA 1 Nghệ An. Ảnh: PV Mặc dù các lực lượng chức năng huyện Nghi Lộc, lực lượng bảo vệ đã kiên trì tổ chức tuyên truyền, giải thích nhưng một số đối tượng quá khích đã kích động, xúi giục người dân sử dụng gạch, đá, chai lọ, gậy gộc (trong đó có cả chai chứa xăng) tấn công, bắt giữ 1 cán bộ công an, làm 5 cán bộ Công an bị thương. Lực lượng chức năng đã tiến hành tổ chức bắt giữ 10 đối tượng chống đối và khám nghiệm hiện trường, thu giữ các vật chứng liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nghi Lộc đang tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra, làm rõ các hành vi "gây rối trật tự, công cộng", "chống người thi hành công vụ", "bắt giữ người trái phép" của các đối tượng để xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Trước đó, ngày 30/3/2022, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Thông báo 277/TB-UBND về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tại buổi làm việc giải quyết một số vướng mắc liên quan đến đoạn đường nối từ QL7C vào xóm Bình Thuận, xã Nghi Thuận cắt qua Khu Công nghiệp WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An và đã giao trách nhiệm cụ thể cho UBND huyện Nghi Lộc. Ngày 8/4/2022, UBND huyện Nghi Lộc ban hành Thông báo số 240/TB-UBND về việc thực hiện các nội dung thông báo của UBND tỉnh. Các cấp ngành cũng đã thẩm định quá trình lập quy hoạch đối với Dự án WHA Industrial Zone 1 – Nghệ An giai đoạn 1 (143,5 ha) đã thực hiện đầy đủ, hoàn toàn đúng pháp luật. Dự án KCN WHA Industrial Zone 1 Nghệ An là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh Nghệ An. Dự án tạo ra không gian kinh tế, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần quan trọng vào dịch chuyển cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất công nghiệp, thúc đẩy ngành công nghiệp, dịch vụ của xã Nghi Thuận nói riêng và huyện Nghi Lộc nói chung phát triển mạnh. Ban Bí thư chỉ định Giám đốc công an Nghệ An tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy 28/06/2021 13:01

