Chi 25 tỷ, vận động chỉ được 5-7 tỷ, đội bóng đá Long An xin "đổi chủ"

Đội bóng đá Long An xin "đổi chủ"

Sáng 28/7, thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT & DL) Long An, Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An vừa gửi công văn cho Sở, đề nghị giao trả đội bóng đá cho tỉnh tiếp nhận quản lý.

Đội bóng Long An đang tập luyện để chuẩn bị tranh giải hạng Nhất quốc gia. Ảnh: Thiên Long

Đội bóng đá Long An được bàn giao cho Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An quản lý hơn 9 năm qua.



Mấy năm gần đây, việc vận động tài trợ cho đội bóng gặp rất nhiều khó khăn. Mỗi năm Công ty phải chi kinh phí khoảng 25 tỷ đồng duy trì đội bóng tại sân chơi hạng Nhất quốc gia.

Sân vận động Long An nơi đội bóng tập luyện và thi đấu hàng năm. Ảnh: Thiên Long

Tuy nhiên, số tiền vận động hàng năm chỉ đạt từ 5-7 tỷ đồng dẫn đến nguồn thu, chi mất cân đối, thiếu hụt, ảnh hưởng đến đời sống của vận động viên, huấn luyện viên, nhân viên.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển bóng đá Long An Đỗ Hữu Hào, CLB bóng đá Long An muốn có nguồn lực mạnh, cần sự đầu tư nhiều cho các cầu thủ, cùng cơ sở vật chất cũng như các điều kiện phụ trợ đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi đấu… Cần phải có một đơn vị đủ điều kiện để tổ chức xây dựng, quản lý, mời gọi tài trợ, đầu tư phát triển bóng đá Long An.

Chính vì những lý do trên, đơn vị này đề nghị, UBND tỉnh, Sở VH-TT & DL Long An chấp thuận để công ty giao trả đội bóng lại cho Sở, từ ngày 1/8.

Sở VH-TT & DL Long An cho biết, đơn vị này đã đề nghị công ty chậm thời gian bàn giao đến ngày 1/9 để cơ quan quản lý tham mưu UBND tỉnh về các chế độ, chính sách, cơ chế tài chính liên quan trước khi tiếp nhận lại đội bóng.