Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân (TPHCM) phản hồi về vụ chấp hành viên thêm 2 chữ "tài sản"

Ông Nguyễn Hồng Quang, Chi Cục trưởng Chi Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân vừa chính thức trả lời UBND P. Bình Trị Đông A và ông Nguyễn Lâm Thanh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại – Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Kỹ thuật Lâm Nguyễn, liên quan đến vụ việc chấp hành viên của đơn vị này thêm 2 chữ "tài sản" khiến doanh nghiệp lao đao nhiều tháng qua, nguy cơ thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.

Hàng chục người kéo đến ép ông Nguyễn Lâm Thanh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại – Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Kỹ thuật Lâm Nguyễn, ra khỏi doanh nghiệp. Ảnh: Quốc Hải

Chi Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân lên tiếng vụ việc

Cụ thể, trong văn bản phúc đáp số 125/ CCTHADS, phúc đáp Công văn số 152/UBND ngày 8/1/2024 của UBND P. Bình Trị Đông A, Chi Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân cho hay, căn cứ Quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số: 06/2023/QĐ- BPKCTT ngày 27/6/2023 của Tòa án Nhân dân quận Bình Tân, Chi cục Thi hành án quận Bình Tân đã ban hành Quyết định Thi hành án số: 2866/QĐ-CCTHADS, ngày 28/6/2023.

Theo đó áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản tại ngân hàng quy định tại Điều 124 của Bộ luật tố tụng dân sự.

Phong tỏa các tài khoản tại ngân hàng của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại – Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Kỹ thuật Lâm Nguyễn, gồm: Tài khoản số 18747159 – tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) – Chi nhánh Cộng Hòa, TP.HCM và Tài khoản số 112000017428 – tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh 12, TP.HCM.

Để thi hành án, Chấp hành viên Chi cục đã ban hành Quyết định về việc phong tỏa tài khoản, tài sản số: 213/QĐ-CCTHADS và số 214/QĐ- CCTHADS, cùng ngày 29/6/2023 để phong tỏa đối với 2 tài khoản (nêu trên) của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Kỹ thuật Lâm Nguyễn.

Tủ điện của doanh nghiệp bị cắt đứt, dây điện bị mất. Ảnh: Quốc Hải

"Biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án có tiêu đề là Quyết định về việc phong tỏa tài khoản, tài sản, nhưng nội dung của quyết định thì thực tế Chấp hành viên Chi cục chỉ phong tỏa đối với 2 tài khoản của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Kỹ thuật Lâm Nguyễn như đã nêu trên.

Chấp hành viên Chi cục không phong tỏa bất cứ tài sản nào của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Kỹ thuật Lâm Nguyễn", Chi Cục thi hành án dân sự Q.Bình Tân, khẳng định.

Theo phía Chi Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân, trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm đến quyền tài sản của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Kỹ thuật Lâm Nguyễn, đề nghị UBND phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân xử lý theo quy định pháp luật.

Cũng có nội dung tương tự, trong văn bản số 124/CCTHADS gửi ông Nguyễn Lâm Thanh Bình, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại – Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Kỹ thuật Lâm Nguyễn, phía Chi Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân cũng cho rằng chỉ phong tỏa 2 tài khoản của doanh nghiệp, không phong tỏa bất cứ tài sản nào của doanh nghiệp.

"Trường hợp cá nhân, tổ chức có hành vi xâm phạm đến quyền tài sản của Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại – Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Kỹ thuật Lâm Nguyễn, đề nghị ông Bình liên hệ cơ quan có thẩm quyền giải quyết", thông báo của Chi Cục thi hành án dân sự Q.Bình Tân nêu rõ.

Doanh nghiệp bất lực!

Sáng nay (16/1), ngay khi nhận quyết định từ Chi Cục thi hành án dân sự quận Bình Tân, ông Nguyễn Lâm Thanh Bình đã đến trụ sở công ty để cắt khóa, mở cửa lại.

Sau khi mở cửa, ông Bình phát hiện toàn bộ nguồn điện đã bị cắt, dây điện bị lấy khỏi công ty, nên đã trình báo đến công an P. Bình Trị Đông A, quận Bình Tân về việc bị phá hoại tài sản và trộm cắp tài sản.

Chiếc xe hơi chèn ngang cửa ra vào của doanh nghiệp. Ảnh: Quốc Hải

Tuy nhiên, ngay sau đó, một nhóm người đã mang xe ô tô chèn ngang cửa ra vào của doanh nghiệp. Nhóm người này ép ông Bình phải rời khỏi trụ sở doanh nghiệp và tiếp tục lấy nhiều ổ khóa để khóa cửa doanh nghiệp, trước sự bất lực của ông Bình.

"Tôi đã liên hệ khẩn cấp với công an P. Bình Trị Đông A, phía công an cũng đến, nhưng họ chỉ duy trì trật tự trên địa bàn thôi. Còn tôi muốn tiếp tục cắt khóa thì cắt", ông Bình thông tin.

Liên hệ với phía Công an Q.Bình Tân, một lãnh đạo Công an quận này cho biết, nếu có trường hợp cản trở doanh nghiệp hoạt động cần gửi đơn đến công an quận, để đơn vị này có cơ sở điều tra, xử lý.

Như Dân Việt đã đưa tin, ông Nguyễn Lâm Thanh Bình và vợ cũ là bà Phạm Như Thảo đang tranh chấp về tài sản trong vụ án "Chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn".

Vụ việc đang được Tòa án Nhân dân quận Bình Tân thụ lý giải quyết, theo thông báo số 156/TB-TLVA ngày 26/4/2023.

Theo ông Bình, sau khi tòa thụ lý vụ án, ông nhận được Quyết định số 06/2023/QĐ-BPKCTT ngày 27/6/2023 của Tòa án, về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "phong tỏa tài khoản" Công ty Lâm Nguyễn theo đơn yêu cầu của bà Phạm Như Thảo.

Đến ngày 28/6/2023, Chi cục Thi hành án dân sự quận Bình Tân có Quyết định số 2866/QĐ-CCTHADS chỉ định chấp hành viên Võ Thanh Phú thực hiện, trong đó có thông tin "phong tỏa tài khoản" tại các ngân hàng của Công ty Lâm Nguyễn.

Sau đó một ngày, chấp hành viên Võ Thanh Phú lại ra Quyết định số 213 và 214/QĐ-CCTHADS là "phong tỏa tài khoản, tài sản" với Công ty Lâm Nguyễn (không đúng như Quyết định số 06/2023/QĐ-BPKCTT ngày 27/6/2023 của Tòa án về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời "phong tỏa tài khoản" - PV).

Sau gần nửa năm doanh nghiệp bị khốn đốn vì quyết định thừa hai từ "tài sản", đến ngày 14/12/2023, chấp hành viên Võ Thanh Phú đã ra Quyết định sửa đổi, bổ sung số 46/QĐ-CCTHADS và 47/QĐ-CCTHADS từ "phong tỏa tài khoản, tài sản" thành "phong tỏa tài khoản" đối với Công ty Lâm Nguyễn.