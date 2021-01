Chỉ đạo bất thường của ông Nguyễn Đức Chung trong vụ án Nhật Cường

Tách vụ án có liên quan vợ chồng ông Nguyễn Đức Chung

Liên quan đến kết luận điều tra vụ "buôn lậu" và "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường) và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, đến nay bị can chủ mưu à Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Nhật Cường và một số người liên quan đang bỏ trốn, chưa bắt được.



Do đó, ngày 7/1/2021, C03 đã quyết định tách vụ án "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) TP.Hà Nội và một số đơn vị liên quan để điều tra, xử lý sau.

Trong vụ án này, C03 đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Tứ, nguyên Giám đốc Sở KHĐT TP.Hà Nội; và bà Phạm Thị Thu Hường, nguyên Chánh văn phòng của sở này.

Đáng chú ý, ngày 28/8/2020, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung (SN 1967, trú tại phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội) về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, ba nghi phạm đầu tiên của vụ án này đã bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của ông Chung; ông Nguyễn Anh Ngọc, 46 tuổi, Phó trưởng Phòng thư ký biên tập thuộc Văn phòng UBND Hà Nội và Phạm Quang Dũng, 37 tuổi, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an).

Công an khám xét nhà riêng ông Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Giang Huy

Ngày 11/12/2020, TAND TP.Hà Nội đã tuyên phạt ông Nguyễn Đức Chung 5 năm tù giam về tội "chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước". Ông Chung bị cáo buộc đã chỉ đạo một số cán bộ thuộc cấp móc nối với cán bộ C03 để đánh cắp tài liệu điều tra vụ án Nhật Cường, là vụ án mà ông Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa, có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Chỉ đạo "bất thường" của ông Nguyễn Đức Chung



Theo nguồn tin của Dân Việt, trước khi liên danh Nhật Cường – Đông Kinh trúng thầu gói thầu số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội, Sở KHĐT đã từng tổ chức đấu thầu công khai nhưng sau đó phải tạm dừng, để sau đó chính Công ty Nhật Cường được giao thực hiện thí điểm gói thầu này.

Cụ thể, năm 2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội đã triển khai việc số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của các năm 2014, 2015 và một phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp FDI theo quyết định ngày 13/11/2015 UBND TP.Hà Nội về việc phân bổ nguồn thưởng thu vượt dự toán ngân sách trung ương 2014. Cho đến thời điểm báo cáo, đơn vị trúng thầu đã triển khai xong hạng mục scan tài liệu với tổng số bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là hơn 71.000 bộ tương ứng với hơn 2,2 triệu trang văn bản, đang tiếp tục thực hiện phần tích hợp dữ liệu lên hệ thống đăng ký doanh nghiệp quốc gia đối với khối lượng hồ sơ đã được scan dự kiến tháng 6/2016 sẽ hoàn thành.



Nguyên Giám đốc Sở KHĐT TP.Hà Nội Nguyễn Văn Tứ và nguyên Chánh văn phòng Sở KHĐT TP.Hà Nội Phạm Thị Thu Hường bị khởi tố về tội ""vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng". Ảnh: Bộ Công an



Tiếp đến, năm 2016, Sở KHĐT TP.Hà Nội triển khai việc số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp từ năm 1992-2013 và hồ sơ còn lại chưa số hóa của năm 2014, 2015; hồ sơ phát sinh trong năm 2016, số hóa hồ sơ tài liệu của doanh nghiệp FDI (từ 1/7/2015 trở về trước). Nguồn vốn được bố trí tại quyết định số 6788/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2016 của TP.Hà Nội. Sở KHĐT TP.Hà Nội đã triển khai khai xong bước: Thông báo mời thầu ngày 15/4/2016; hình thức lựa chọn nhà thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước.

Đến trước thời điểm đóng thầu (10 giờ ngày 16/5/2016), đã có 6 nhà thầu mua hồ sơ dự thầu và 4 nhà thầu đến nộp hồ sơ dự thầu - đủ điều kiện để mở thầu theo quy định. Sở KHĐT TP.Hà Nội đã dự kiến tổ chức mở thầu và xét thầu sau đó theo quy định, tuy nhiên, cùng lúc đó nhận được ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc tạm dừng đối với gói thầu trên. Sở KHĐT TP. Hà Nội đã thông báo tới các nhà thầu về việc tạm dừng triển khai lựa chọn nhà thầu gói thầu "Số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn TP.Hà Nội của Sở KHĐT năm 2016".

Sau đó, Sở KHĐT TP.Hà Nội đề nghị UBND TP.Hà Nội xem xét, cho phép tiếp tục triển khai thực hiện đối với gói thầu, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định.

Ngày 1/8/2016, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Sở KHĐT Hà Nội đã trao đổi, làm việc với đại diện Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) về thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội và giải pháp về đăng ký doanh nghiệp qua mạng. Đây chính là nội dung gói thầu đã bị tạm dừng theo chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung trước đó.

Theo đề nghị của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường về thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thực tế công việc, Sở KHĐT TP.Hà Nội có đề nghị Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chấp thuận cho phép Công ty Nhật Cường Software thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở KHĐT theo giải pháp kỹ thuật công nghệ mà doanh nghiệp đề xuất và thực hiện miễn phí. Sau đó, ông Nguyễn Đức Chung đã đồng ý.

"Trải thảm" cho Nhật Cường trúng thầu?

Theo báo cáo ngày 2/11/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội: Ngày 1/8/2016, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Sở KHĐT đã trao đổi, làm việc với Công ty Nhật Cường Software thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của Sở KHĐT TP.Hà Nội đối với 100 bộ hồ sơ doanh nghiệp, tương đương 8.725 trang văn bản.

Công ty Nhật Cường Software đã có báo cáo kết quả giai đoạn 1, theo đó, công ty mới hoàn thành được việc scan văn bản, vẫn chưa hoàn thành xây dựng công vụ đồng bộ tự động để cập nhật hồ sơ sau khi được scan lên hệ thống thông tin Đăng ký kinh doanh Quốc gia theo quy định.

Sở KHĐT TP.Hà Nội cho biết, sẽ hoàn thiện hồ sơ lựa chọn nhà thầu (có bổ sung cập nhật thêm vào hồ sơ mời thầu những yêu cầu về giải pháp, tiêu chuẩn kỹ thuật số hóa tài liệu mà đã thực hiện thời gian qua).

Do không có ai tham gia vì không đáp ứng điều kiện nêu trên, Nhật Cường nghiễm nhiên được chỉ định tham gia thực hiện gói thầu gần 43 tỷ đồng vì đã được "ưu ái" thực hiện thí điểm "số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp..." nói trên.

Tháng 12/2015, Công ty Nhật Cường ký với Công ty TNHH Thương mại Minh Hoa (của vợ ông Chung) hợp đồng cung cấp và triển khai phần mềm hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP) trị giá 40.680.000.000 đồng. Đến tháng 11/2016 hai bên đã ký biên bản nghiệm thu, xác nhận hoàn thành hợp đồng trên.

Biên bản nghiệm thu, xác nhận hoàn thành hợp đồng giữa Công ty Minh Hoa và Công ty Nhật Cường.

Có hợp đồng với Công ty Minh Hoa nói trên là "điểm cộng" cho Công ty Nhật Cường khi tham gia gói thầu trên với Sở KHĐT TP.Hà Nội, vì theo luật phải có hợp đồng tương tự để chứng minh năng lực nhà thầu.

Hiện Bộ Công an đang làm rõ những liên quan trong gói thầu nêu trên với ông Chung.