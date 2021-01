Ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy vận hành đường dây buôn lậu tinh vi cỡ nào?

Sau hơn 18 tháng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) mới đưa ra kết luận điều tra vụ án "buôn lậu", "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường (Công ty Nhật Cường). Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định đây là một đường dây buôn lậu cực lớn với sự tổ chức đặc biệt tinh vi do Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, cầm đầu.

Kết luận điều tra xác định, từ năm 2014 đến thời điểm khám xét ngày 9/5/2019, Huy cùng đồng phạm đã mua hơn 2.500 đơn hàng với trên 255.300 sản phẩm (điện thoại iPhone, máy tính, máy tính bảng, máy nghe nhạc, Apple TV, đồng hồ và một số điện thoại nhãn hiệu khác) của nhiều chủ hàng tại Mỹ, UAE, Singapore, Hong Kong... Tổng trị giá 2.900 tỷ đồng.

Nhật Cường không ký hợp đồng với các nhà cung cấp để nhập khẩu chính ngạch mà chi 72,9 tỷ đồng vận chuyển trái phép. Huy sử dụng 9 đường dây chuyển lậu từ Hồng Kông về Việt Nam. Hàng theo đường biển về cảng Hải Phòng, theo đường hàng không về qua sân bay Nội Bài và đường bộ từ Quảng Châu (Trung Quốc) về khu vực biên giới tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Công an khám xét và thu giữ tang vật tại hệ thống cửa hàng Nhật Cường.

Chỉ tính riêng một nhánh vận chuyển hàng lậu qua đường hàng không của đường dây này đã xác định từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2017, nhân viên Công ty Nhật Cường đã tổ chức vận chuyển trái phép từ Hồng Kông về Việt Nam theo đường hàng không qua sân bay Nội Bài (với thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan) 322 đơn hàng, với 40.000 sản phẩm, tổng trị giá 549 tỉ đồng, giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi 39 tỉ đồng.

Một "chân rết" khác trong đường dây buôn lậu của Công ty Nhật Cường cũng được xác định trong thời gian từ tháng 11/2017 đến tháng 9/2018 đã vận chuyển trái pháp luật 183 đơn hàng, với 16.976 sản phẩm, tổng trị giá 307 tỉ đồng từ Hồng Kông về Việt Nam theo đường hàng không qua sân bay Nội Bài, giúp Bùi Quang Huy và đồng phạm hưởng lợi 20 tỉ đồng…

Huy giao giám đốc tài chính Nguyễn Bảo Ngọc đảm trách thanh toán tiền mua hàng lậu. Ngọc bị cáo buộc đã cân đối nguồn tiền, chỉ đạo nhân viên chi tiền bằng tiền mặt, chuyển khoản, hoặc nộp tiền vào tài khoản của các cá nhân người Việt Nam theo yêu cầu của nhà cung cấp; chuyển tiền cho cá nhân là trung gian thanh toán là hai tiệm vàng ở trung tâm Hà Nội để họ quy đổi ngoại tệ và chuyển vào tài khoản nước ngoài do các chủ hàng yêu cầu.

Toàn bộ hoạt động mua bán, thuê vận chuyển, tiếp nhận, tiêu thụ, thu tiền hàng của số sản phẩm nêu trên đều được Bùi Quang Huy và đồng phạm ghi chép chi tiết, đầy đủ trên hệ thống phần mềm ERP do Huy lập ra để quản lý. Song song với hệ thống này, Bùi Quang Huy cũng chỉ đạo nhân viên lập ra một hệ thống kế toán khác để đối phó cơ quan chức năng.



"Chỉ tính tiền phần nghĩa vụ nộp thuế trong các hoạt động kinh doanh đã gây hậu quả nghiêm trọng cho tài sản nhà nước gần 30 tỷ đồng", cơ quan điều tra kết luận.



Cơ quan điều tra cáo buộc Huy có dấu hiệu phạm tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3, điều 221 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt 10-20 năm tù.

Hành vi sử dụng tiền có được từ hoạt động buôn lậu sang đầu tư, kinh doanh hợp pháp này có dấu hiệu của tội Rửa tiền song do Huy đang bỏ trốn, cơ quan điều tra tách riêng vụ án này để tiếp tục điều tra.