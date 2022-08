Ngày 5/8, thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM cho biết, Sở đã có công văn đề nghị Trưởng phòng GDĐT các quận huyện và TP.Thủ Đức triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện nghiêm kế hoạch của UBND TP.HCM về tổ chức Tháng cao điểm tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 18 tuổi tại TP.HCM.

Chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tại TP.HCM hồi tháng 4/2021. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Ngoài ra, Sở yêu cầu Phòng GDĐT các đơn vị: Quận 3, 5, 6, Quận 10, 11, 12, Quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân báo cáo khẩn lý do chưa tổ chức tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh tại các điểm tiêm trường học. Đặc biệt xác minh cụ thể lý do mà ngành Y tế đã nêu tại công văn số 5247/SYT-NVY là: “Lý do chính của việc chưa tổ chức được điểm tiêm vaccine cho trẻ tại trường học là các Trung tâm y tế chưa nhận được danh sách học sinh cần tiêm vaccine Covid-19”.

Sở GDĐT cũng yêu cầu các đơn vị tổng hợp số liệu về tiêm vaccine Covid-19 của học sinh từ 5 đến dưới 12 tuổi về tỉ lệ đồng thuận, tỉ lệ tiêm của từng mũi tiêm và từng độ tuổi theo đơn vị.

Trong quá trình triển khai thực hiện, liên hệ về Sở GDĐT khi có vấn đề phát sinh để được hướng dẫn.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM ngày 4/8, có 18.472 trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi được tiêm vaccine phòng Covid-19 trong ngày 3/8. Tỉ lệ tiêm nhắc lại mũi 1 ở trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi hiện đạt 22,6%. Đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, mũi 1 đạt 48,8%, mũi 2 đạt 25,3%.

Học sinh trường THCS Trần Huy Liệu chờ khám sàng lọc trước khi tiêm Covid-19. Ảnh: Mỹ Quỳnh

Tính đến hết ngày 3/8, tổng số mũi vaccine Covid-19 đã tiêm tại TP.HCM là 22.744.361 mũi. Trong đó, đối với trẻ từ 12 đến dưới 18 tuổi đã tiêm 1.635.560 mũi, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đã tiêm được 620.695 mũi.



Công tác tổ chức tiêm chủng cho trẻ luôn được diễn ra trật tự, an toàn và đảm bảo công tác phòng chống Covid-19. Các trường hợp phản ứng sau tiêm đều được phát hiện sớm và xử trí kịp thời.

Để tăng tốc tạo hệ miễn dịch cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, UBND TP.HCM chọn tháng 8 là tháng cao điểm tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em.

Theo HCDC, hiện số ca mắc Covid-19 đang gia tăng trở lại. Việc Covid-19 có bùng phát trở lại hay không phụ thuộc rất lớn vào miễn dịch của cộng đồng với SARS-CoV-2.

Hiện nhiều phụ huynh cho rằng việc mắc Covid-19 nhẹ nên không cần tiêm vaccine. HCDC cho rằng đây là quan niệm chưa đúng. Kháng thể sau mắc Covid-19 cũng như sau tiêm vaccine sẽ giảm dần theo thời gian. Bên cạnh đó, tiêm vaccine tạo ra kháng thể trung hòa giúp giảm số virus nhân lên khiến bệnh nhẹ hơn hoặc ít lây bệnh cho người khác hơn.