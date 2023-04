Chỉ định thầu 6 công trình ở khu tái định cư sân bay Long Thành

Chỉ định thầu 6 gói thầu khu tái định cư sân bay Long Thành

Chiều ngày 3/4, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, lãnh đạo tỉnh vừa có văn bản chấp thuận, giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai thực hiện chỉ định thầu để chọn nhà thầu thi công đối với 6 gói thầu tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Đây là khu tái định cư phục vụ an cư lạc nghiệp cho người dân nhường đất xây dựng sân bay Long Thành.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn hiện đã có nhiều cư dân nhường đất xây dựng sân bay Long Thành dọn đến sinh sống. Ảnh: Tuệ Mẫn

6 công trình thực hiện chỉ định thầu gồm: 1 trung tâm văn hóa, 1 chợ, 2 trường trung học cơ sở và 2 trường tiểu học. Đây là những công trình quan trọng, thiết yếu phục vụ cư dân sân bay Long Thành. Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp với các ngành chức năng khẩn trương thực hiện chỉ định thầu đối với 6 gói thầu này để triển khai thi công, đảm bảo các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng trước tháng 9/2023.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai, nguyên nhân chỉ định thầu do hiện nay giá nguyên vật liệu tăng cao so với trước, hơn nữa niên độ dự án đã hết (dự án có niên độ 2017 - 2021). Việc chỉ định thầu được thực hiện theo Điều 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Một góc khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Ảnh: Tuệ Mẫn

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có diện tích hơn 280 ha, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai làm chủ đầu tư, có 11 gói thầu công trình xã hội. Các công trình này gồm 8 trường học (từ mầm non đến trung học cơ sở), 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa và trụ sở UBND xã.

Năm 2021, các công trình này lần lượt được khởi công nhưng đến cuối năm 2022 chỉ có 5 công trình hoàn thành từ 80% đến 100% khối lượng. Trong đó, 6 gói thầu còn lại mới chỉ hoàn thành khoảng 15% phần việc và ngừng thi công kéo dài.

Trước tình hình 6 gói thầu chậm tiến độ trong thời gian dài, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai đã thanh lý, chấm dứt hợp đồng với nhà thầu.

Việc chậm tiến độ các gói thầu quan trọng này khiến cho đời sống cư dân vùng ven sân bay Long Thành gặp nhiều khó khăn. Trẻ em sau khi sống ở khu tái định cư vẫn phải học tập xa, người dân phải đi chợ xa, rất bất tiện, khó khăn trong đi lại, đưa đón…