Chiều 6/9, đơn vị sản xuất gameshow Chị đẹp đạp gió rẽ sóng phiên bản Việt thông báo diva Mỹ Linh chính là thành viên thứ 10 trong số 30 chị đẹp tham gia chương trình. Thông báo này khiến không ít khán giả bất ngờ do trước đó Mỹ Linh từng là giám khảo hoặc HLV, cố vấn của nhiều chương trình âm nhạc.

Diva Mỹ Linh. (Ảnh: NSX)

Nói về việc tham gia Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, diva Mỹ Linh cho biết chị đã suy nghĩ khá nhiều trước khi nhận lời: "Format chương trình khá mới tại Việt Nam. Ở đó, các chị đẹp vừa nhảy múa, vừa hát, hoạt động như một nhóm nhạc, còn có quay hình ở nhà chung với các chị em khác. Mình vốn sống kín đáo lại còn tuổi kha khá rồi nên cũng ngại phá rào. Bao năm chưa sống tập thể với nhiều người khác nên là ngại lắm".

Do nhận được sự ủng hộ hết mình của ông xã - nhạc sĩ Anh Quân và con gái Mỹ Anh, diva Mỹ Linh quyết tâm bước ra khỏi vòng an toàn với mong muốn có thêm trải nghiệm mới, làm giàu cho cảm xúc và đời sống. "Qua nhiều buổi tập luyện làm hành trang "chiến đấu" cho gameshow, nói thật với cả nhà là mình mướt mồ hôi. Không phải do luyện thanh tập hát mà những buổi tập vũ đạo mới làm mình "khiếp sợ", tưởng khó vừa nhưng thật ra là khó cực" - Mỹ Linh tâm sự.

Trước đó, chia sẻ với PV Dân Việt, Mỹ Linh từng cho biết hiện tại chị cho phép mình dành thời gian nghỉ ngơi, chỉ ra sản phẩm và hoạt động nghệ thuật khi nào thấy muốn, thấy cần: "Bạn quan sát sẽ thấy, chặng đường của bất cứ nghệ sĩ nào cũng vậy. Khi mới ra mắt, họ cần ra thật nhiều sản phẩm để công chúng biết tới, tên tuổi được khẳng định và ghi nhận. Khi đã bắt đầu có vị trí nhất định, họ sẽ đòi hỏi ở bản thân cao hơn, ngay chính khán giả cũng đòi hỏi ở họ cao hơn nữa. Ở tuổi này, tôi nghĩ mình không còn bị sức ép như một nghệ sĩ trẻ, rằng phải thế này hay thế kia. Sau tất cả những gì đã trải qua, tôi cho phép mình có thời gian nhìn lại bản thân mình, biết mình muốn gì, đang ở đâu, tiếp theo sẽ thế nào".

Bên cạnh Mỹ Linh, Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 đã công bố các nghệ sĩ bao gồm: Thu Phương, Uyên Linh, Ninh Dương Lan Ngọc, Hà Kino, Diệu Nhi, Tú Vi, Yến Trang, Thanh Ngọc, Phạm Lịch, Thanh Vân Hugo, Huyền Baby, Hoàng Oanh, Bảo Anh. Theo dự kiến, chương trình sẽ quy tụ 30 nữ nghệ sĩ Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Sau buổi luyện tập thanh nhạc và vũ đạo, người chơi sẽ lập thành nhóm nhạc 3, 5 hoặc 7 thành viên để chinh phục khán giả, đem về số phiếu bình chọn cao nhất.

Chương trình lên sóng VTV3 lúc 21h15 mỗi tối thứ Bảy, bắt đầu từ 28/10.