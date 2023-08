Mỹ Anh - con gái diva Mỹ Linh ngày càng chuộng trang phục phong cách gợi cảm

Mới đây, ca sĩ Mỹ Anh chia sẻ bộ ảnh mới trên trang cá nhân. Cô khoe vẻ ngoài gợi cảm với áo corset, chân váy siêu ngắn và găng tay màu trắng. Ở tuổi 21, Mỹ Anh ưa chuộng những trang phục mang phong cách gợi cảm như áo corset, áo croptop, áo yếm, váy body có những đường cut-out táo bạo.

Hình ảnh mới nhất của ca sĩ Mỹ Anh. (Ảnh: FBNV)

Từ lâu, Mỹ Anh đã thể hiện sự phóng khoáng, mới mẻ không chỉ ở trang phục mà còn trong âm nhạc. Cô ca sĩ trẻ thuộc thế hệ gen Z thường tự sáng tác ca khúc, tự chọn trang phục và làm MV cho mình với màu sắc riêng, đa dạng và đầy biến hóa.

Thời gian trước đây, phong cách thời trang của Mỹ Anh từng khiến dư luận bàn tán. Trước những ý kiến của khán giả, Mỹ Anh cho rằng, chuyện ăn mặc hở hang không có nghĩa là dễ dãi. Nữ ca sĩ sinh năm 2002 hi vọng mọi người sẽ loại bỏ dần những định kiến và ủng hộ cách người khác thể hiện bản thân qua quần áo.

Phong cách thời trang cá tính, gợi cảm của Mỹ Anh. (Ảnh: FBNV)

Mỹ Anh tiết lộ, trước đây cô không quá tự tin về cơ thể. Tuy vậy, sau một lần xem được bài phỏng vấn của nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ Billie Eilish về sự thoải mái của cơ thể, cô đã quyết định cởi mở hơn trong phong cách ăn mặc. "Tôi chưa bao giờ là người tự tin và thoải mái, tôi luôn cố mặc những bộ đồ to quá khổ để che giấu đi sự tự ti cơ thể. Nhưng thật ra, điều đó không hoàn toàn đúng, đấy là điều bạn làm vì bạn thấy thoải mái, ngay tại thời điểm đó. Thời gian đóng vai trò rất quan trọng. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh và bài phỏng vấn của Billie Eilish, tôi đã thay đổi" - Mỹ Anh tâm sự.

Mỹ Anh không ít lần sử dụng váy ngủ trong các bộ ảnh của cô. (Ảnh: FBNV)

Mỹ Anh là con gái út của diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Trương Anh Quân. Từ nhỏ, Mỹ Anh nhiều lần được đứng chung sân khấu trình diễn cùng mẹ. Đến năm 2020, Mỹ Anh bắt đầu được chú ý qua đĩa đơn đầu tay mang tên "Got You". Nói về con gái, nhạc sĩ Anh Quân từng cho biết: "Khi con quyết định theo đuổi âm nhạc, tôi chỉ nhắn nhủ con rằng: "Con làm gì thì làm, nhưng phải cố gắng để được cả khán giả và giới chuyên môn công nhận. Còn nếu không thì dù có đi đến đâu, con cũng chỉ mới làm được một nửa thôi, thành công ấy không bao giờ trọn vẹn".

Điều đó nói ngắn gọn thôi, nhưng làm được thì khó vô cùng. Trên thực tế, đôi khi nhận định của giới chuyên môn lại không tương đồng với công chúng, hoặc ngược lại. Thú thực, tôi không nghĩ rằng Mỹ Anh lại làm được chuyện đó nhanh tới vậy. Sau hơn một năm, mọi người chí ít đã không lăn tăn về tố chất của con và biết rằng con bé có sự khác biệt với những gì đang diễn ra trên thị trường hiện tại".

Tuy không sở hữu số đo người mẫu, Mỹ Anh cho thấy sự tự tin, khoẻ khoắn. (Ảnh: FBNV)

Mặc dù chỉ mới ngoài 20, Mỹ Anh đã gặt hái được rất nhiều thành công trên con đường nghệ thuật. Cô giành vị trí Á quân chương trình The Heroes mùa đầu tiên, tham gia biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Head in the Clouds được tổ chức tại Los Angeles, đại diện Việt Nam trình diễn tại Round Festival. Các sản phẩm âm nhạc của cô cũng được công chúng đón nhận và gây được tiếng vang trong nước.