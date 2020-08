Hoa hậu Lương Thùy Linh đăng ảnh hồi còn là nữ sinh lớp 12, bên những người bạn thân thiết, truyền kinh nghiệm cho các sĩ tử: “Ngày mai sẽ là ngày bắt đầu hai môn thi đầu tiên của kỳ thi THPT Quốc gia 2020, xin được chúc các bạn 2002 thật bình tĩnh, tự tin chinh phục mọi bài thi với kết quả tốt nhất. Giờ thì hãy dành thời gian đọc lại mọi thứ một lượt cho môn Văn. Ôn lại những công thức tính nhanh và mẹo cho môn Toán. Review các công thức tiếng Anh... Và tối nay ngủ thiệt sớm để tiếp tục chiến đấu cho những môn thi sau nha. You can do it. Đừng bị stress. Hãy ăn no, ngủ tốt như Linh hồi lớp 12, béo ú vậy nè”.