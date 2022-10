Một chiếc khăn trải bàn mà cả bốn thành viên của The Beatles đã vẽ nguệch ngoạc trước buổi biểu diễn năm 1966 đã được trả lại cho chủ sở hữu ở California, 55 năm sau khi nó bị đánh cắp.

Món quà lưu niệm có một không hai được bộ tứ tạo ra khi họ thưởng thức món bít tết trước buổi hòa nhạc tại Công viên Candlestick ở San Francisco - buổi biểu diễn cuối cùng được bán vé của họ.

Bữa ăn được cung cấp bởi người phục vụ ăn uống địa phương Joe Vilardi, người có khăn trải bàn đã bị "vấy bẩn" bởi John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr, cùng với ca sĩ dân gian Joan Baez.

Chiếc khăn trải bàn lịch sử của The Beatles xuất hiện sau 50 năm bị mất cắp

Nét vẽ của ban nhạc The Beatles trên chiếc khăn trải bàn. (Ảnh: IT).

Nhưng thay vì giặt bộ khăn trải bàn màu trắng của mình, Vilardi lại trưng bày nó trong cửa sổ cửa hàng - từ đó nó bị mất trong một vụ trộm trong đêm chưa đầy một tuần sau đó.

Sau hơn 50 năm, bí ẩn này kết thúc vào năm 2021 khi cháu trai của Vilardi là Michael Vilardi, nhận được một cuộc điện thoại từ Texas.

"Đó là một phụ nữ... bà ấy hỏi liệu gia đình chúng tôi có còn kinh doanh dịch vụ ăn uống ở San Francisco nữa không, và tôi có cảm giác cô ấy sắp biết thông tin gì đó về chiếc khăn trải bàn lịch sử", anh nói với AFP.

"Anh trai của người phụ nữ này có chiếc khăn trải bàn đã giữ nó trong suốt nhiều năm và không biết làm gì với nó", anh nói. Người đàn ông này đã nhận nó như một món gán nợ từ một người quen", Vilardi cho hay

Vilardi cho biết thêm: "Anh ta đã cố gắng bán nó nhưng vì nó đã bị đánh cắp nên có thể sẽ gặp rắc rối, vì vậy người phụ nữ đã thuyết phục anh ta trả lại nó".

Chiếc khăn trải bàn vốn được bảo quản tốt trong thời gian dài mất tích sớm trở lại trong tay Vilardi.

"Đó là một khoảnh khắc khá xúc động bởi vì chúng tôi không bao giờ biết rằng, chúng tôi sẽ gặp lại thứ này, câu chuyện về chiếc khăn trải bàn này đi cùng chúng tôi suốt tuổi thơ. Nhưng không ai trong chúng tôi từng nhìn thấy nó cả," anh nói.

Giờ đây, những tác phẩm độc đáo nhất lịch sử của ban nhạc huyền thoại The Beatles, trong đó có bức vẽ hoàng hôn bằng bút chì màu vàng của Lennon, một loạt bức chân dung phác thảo của McCartney và Baez, cũng như chữ ký của Starr và Harrison, đang được đưa ra đấu giá trực tuyến.

Các kỷ vật của The Beatles vẫn có giá trị lớn đối với người hâm mộ. (Ảnh: IT).

Các nhà đấu giá Bonhams ước tính nó có thể thu về 25.000 USD vào thời điểm cuộc đấu giá cuối cùng kết thúc vào giữa tuần này.

Buổi biểu diễn tại Công viên Candlestick là chuyến lưu diễn mùa hè ở Bắc Mỹ của The Beatles và đánh dấu lần cuối cùng các siêu sao Anh biểu diễn một buổi hòa nhạc. Cả nhóm dường như đã quá mệt mỏi với việc phải phục vụ "Beatlemania - cộng đồng fan hâm mộ ban nhạc" mà họ phải gặp gỡ ở bất cứ nơi nào đặt chân tới.

Mặc dù đã tan rã hơn nửa thế kỷ trước, The Beatles vẫn tiếp tục phủ chiếc bóng lớn trong âm nhạc và văn hóa toàn thế giới. Những kỷ vật của họ vẫn thu hút sự quan tâm từ một bộ phận người hâm mộ trải dài qua nhiều thế hệ. Năm 2015, hợp đồng thu âm đầu tiên mà The Beatles ký đã được bán tại một cuộc đấu giá ở New York với giá 75.000 USD.