Fan Việt háo hức ký lá thư mời Paul McCartney tới dự đêm nhạc The Beatles Symphony

Với mong muốn giới thiệu tới khán giả Việt Nam kho tàng âm nhạc vô giá của ban nhạc huyền thoại The Beatles nói chung và nhạc sĩ, ca sĩ John Lennon nói riêng, Công ty Mỹ Thanh sẽ tổ chức hai đêm nhạc The Beatles Symphony vào 5 và 6/12 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Đêm nhạc sẽ quy tụ các ca sĩ Tùng Dương, Uyên Linh, Phạm Anh Khoa, nhóm Oplus, Vũ Đinh Trọng Thắng (Ngọt), Trịnh Nhật Minh, Hoàng Trang và Nguyễn Đông, ngoài ra còn có MC Long Vũ, MC Anh Tuấn.

Đặc biệt, chương trình sẽ có phần tham gia rất thú vị của các cựu thành viên các ban nhạc sinh viên Hà Nội thập niên 1980-1990 như Desire, Đại bàng trắng, Beat Bao tải của Đại học Xây dựng… Họ sẽ tái hiện phần nào không gian âm nhạc vô cùng sôi động của những đêm tưởng niệm ngày mất John Lennon tại các trường đại học cách đây hơn hai thập kỷ.

The Beatles Symphony sẽ giới thiệu tới khán giả nhiều ca khúc bất hủ của The Beatles như: Here comes the sun, Yellow submarine, Don't let me down, Imagine, Come together, Hey Jude, All you need is love…

Các fan Việt đang háo hức, mong chờ sự bùng nổ của các nghệ sĩ trong hai đêm nhạc sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày nữa. Ban tổ chức cho biết, đông đảo người hâm mộ The Beatles tại Việt Nam cũng đã ký vào lá thư chân thành mời Paul McCartney tới dự đêm nhạc The Beatles Symphony.

Paul McCartney là thành viên nổi tiếng của The Beatles, người đã sáng tác ca khúc Lady Madonna. Được biết, ca khúc này được ông sáng tác bắt nguồn từ bức ảnh được chú thích: "Mẹ hiền miền núi, với một đứa con đang vú và đứa khác ngẩng lên nhìn cô cười" trên tạp chí National Geographic, ấn bản số tháng 1/1965. Lúc đó ông nghĩ rằng đó là người phụ nữ châu Phi, tuy nhiên bức ảnh đó là một người mẹ Việt Nam do nhiếp ảnh gia Howard Sochurek chụp tại Tây Nguyên.

Bức ảnh "Mountain Madonna" trên tạp chí National Geographic

Nhóm Beatles đã trở thành một trong những hiện tượng và biểu tượng văn hoá vô cùng độc đáo của thế kỷ 20. Tầm ảnh hưởng của âm nhạc Beatles đã vượt khỏi khuôn khổ giải trí đơn thuần và đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật đầy tính nhân văn và sáng tạo. Năm 2020 đánh dấu sinh nhật lần thứ 80 và 40 năm ngày mất của huyền thoại John Lennon, cũng là tròn 60 năm The Beatles ra đời (1960-2020). Vì vậy, The Beatles Symphony sẽ là một chương trình có dấu ấn đặc biệt.

Nhạc Beatles thực sự thâm nhập vào giới trẻ Việt Nam những năm 1980 và trở thành một niềm đam mê bất tận đối với nhiều sinh viên. Nhiều ban nhạc sinh viên đã ra đời và cover các ca khúc của Beatles như: nhóm Beatles Xây Dựng, Cỏ dại, Desire (với các thành viên Long Vũ, Anh Tuấn, Tùng John, Bùi Quang Huy)…

MC Long Vũ sẽ biểu diễn trong đêm nhạc